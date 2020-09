Gli alimenti che irritano l’intestino VIDEO

Scopri quali sono le categorie di cibi che possono irritare il tuo intestino.

Aver cura del proprio intestino è estremamente importante per poter vivere al meglio e in perfetta salute. Dal suo benessere, infatti, dipendono tanti aspetti come la serenità mentale, lo stato infiammatorio e persino molti disturbi che spesso non si pensa possano essere collegati.

Come molti ormai sanno, l’intestino è il nostro secondo cervello e in quanto tale svolge delle funzioni molto importanti.

Per questo motivo è importante aiutarsi come si può, scegliendo gli alimenti più adatti ed evitando quelli che, al contrario, possono irritarlo.

Ci sono infatti diverse categorie di alimenti che possono irritare l’intestino complicandone salute. Per sapere quali sono i più noti e diffusi, guarda il video e clicca qui → Intestino: questi cibi rischiano di irritarlo