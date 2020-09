Alba Parietti ha risposto duramente agli attacchi dell’ex marito Franco Oppini, che l’ha accusata di essere “troppo Parietti” e “poco madre”.

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, è entrato al Grande Fratello VIP e, nel giro di pochissimo tempo, si è ritrovato nell’occhio di un ciclone familiare anche se il poverino non sa assolutamente di essere la pietra dello scandalo per un ennesimo battibecco tra i suoi genitori.

Tutto è nato nel momento in cui Alba Parietti ha fatto una telefonata in diretta per parlare con suo figlio dopo l’entrata ufficiale di quest’ultimo all’interno della casa.

Secondo Franco Oppini, si è trattata di un’ingerenza eccessiva, di una parentesi che Alba si poteva evitare per far sì che Francesco avesse tutte le attenzioni per sé e non le dovesse dividere per l’ennesima volta con una madre troppo ingombrante.

Franco Oppini ha approfittato del suo spazio televisivo a Domenica Live per dar voce a un messaggio diretto alla sua ex: “Fai più la madre ed evita di essere la Parietti” ha sbottato Oppini.

La reazione di Alba è arrivata via social ed è stata davvero furibonda: in pieno stile Parietti.

“L’ennesimo sputtanamento da parte del mio ex marito”: Alba Parietti non ci sta

Classe 1982, Francesco Oppini è un uomo fatto ma solo adesso, per la prima volta in vita sua, si sta aprendo a un’esperienza televisiva vera e propria, destinata a moltiplicare in maniera esponenziale la sua visibilità pubblica.

Proprio per questo motivo suo padre avrebbe voluto lasciare a Francesco il massimo spazio, in maniera che suo figlio potesse farsi conoscere per quello che è dal vastissimo pubblico che segue il Grande Fratello.

Il problema, secondo lui, è che Alba Parietti abbia deciso di parlare con suo figlio per ribadire la sua presenza accanto a lui ma soprattutto “alle sue spalle”: secondo Alba, ovviamente, le cose sono andate in maniera del tutto diversa.

“Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona” ha scritto Alba sui social, lanciandosi poi in lunghe considerazioni sulla sua difficile vita da madre single. La Parietti ha infatti cresciuto Francesco da sola dal momento della separazione da Franco Oppini, il quale ha vissuto il figlio sempre “a distanza”.

Secondo la showgirl è stato Oppini a voler strumentalizzare la vicenda nel tentativo di far pagare all’ex moglie “antiche ruggini” che ci sono state tra di loro negli anni passati.

Inoltre, la Parietti ha affermato che la telefonata non era stata una sua idea. Al contrario, Alba aveva preso precisi accordi con Barbara D’Urso affinché non le fossero fatte domande su Francesco nel corso dell’ospitata a Pomeriggio 5. Naturalmente Barbara ha rispettato il volere della sua ospite e l’argomento non è stato nemmeno sfiorato. Nelle ore successive, però, nel segmento televisivo di Domenica Live, Franco Oppini non ha soltanto toccato l’argomento, ma lo ha utilizzato per lanciare una stilettata feroce nei confronti della ex moglie.

“La telefonata mi è stata richiesta, ero perplessa ma l’ho fatta perché ero stata più volte citata ed è stata simpatica. Sono amareggiata dal fatto che si tenda sempre malamente a sfruttare il mio nome, dicendo che sono io a sfruttare mio figlio addirittura, al quale mai farei del danno. Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di Francesco? Non lo capisco non lo capirò mai” ha scritto la Parietti.

Secondo la versione dei fatti proposta da Alba, quindi, Franco Oppini rientra nella stessa categoria in cui Asia Argento ha messo Morgan: quella dei padri meno famosi che preferiscono attaccare le mogli (più famose di loro) pur di avere un po’ di visibilità. Sarà davvero così?

Pare però che a pensarla esattamente come Franco Oppini ci sia anche qualche follower di Alba, che ha sottolineato il fatto che la Parietti stia continuando a parlare della partecipazione di Francesco al Grande Fratello sui propri social.

Nel suo ultimo post, infatti, Alba ha pubblicato uno screenshot del messaggio che la fidanzata di Francesco ha lasciato a Francesco via Instagram. “Il papà di questo ragazzo ha detto che lo devi lasciare un po’ in pace, senza attirare l’attenzione su di te” ha scritto un utente.