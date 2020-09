Rosalinda Celentano star a Ballando con le stelle. Il web: “Top”

Rosalinda Celentano incanta durante la prima puntata di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Tinna Hoffmann. Il web: “Siete il top”.

Buona la prima per Rosalinda Celentano che ha debuttato sulla pista di Ballando con le stelle 2020 in coppia con la ballerina Tinna Hoffmann incantando sia la giuria del programma di Milly Carlucci che il pubblico a casa che ha apprezzato la performance e l’eleganza della figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann incantano a Ballando con le stelle 2020: web in delirio

Bellissima e bravissime. La prima esibizione di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann a Ballando con le stelle 2020 non ha deluso le aspettative del pubblico e della giuria che hanno immediatamente inserito la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano nella lista dei concorrenti che potrebbero arrivare in finale senza problemi esattamente come Elisa Isoardi, oggetto di qualche battuta sul peso.

Prima di scendere in pista, la Celentano si è raccontata in un video di presentazione profondo. Sulla scelta di Ballando di affiancarla alla maestra Tinna Hoffmann dopo la positività di Samuel Peron, la Celentano ha detto:

“Il fatto che io balli con una donna è una polemica gratuita. Chi ha dentro delle cose strane te le butta addosso, ma non è un mio problema. Il fatto di dover mettere sempre una targa, un numero, quello è omosessuale, è una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L’amore, l’arte non hanno un sesso. Io da quando ero piccola che avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso”.

Sulle note di un paso doble, poi, ha letteralmente incantato pubblico e giuria. La Celentano ha incassato i complimenti della presidente Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Mariotto mentre Ivan Zazzaroni si è chiesto se sia il caso di far rientrare Samuel Peron accanto alla Celentano per il feeling che ha con la Hoffmann.

“Meravigliosa performance”, “Sei stata brava! Hai molto da comunicare con la danza e il fascino”, “Bravissime finalmente qualcosa di nuovo veramente”, “Favoloso! Da brividi! Complimenti davvero”, “Stupende e hai un’insegnante eccezionale”, “Fantastiche”, hanno scritto gli utenti su Instagram.