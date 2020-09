Mammucari e Zerbi, scontro a Tu sì que vales: “Ridicolo”

Duro scontro a Tu sì que vales tra Teo Mammucari e Rudi Zerbi: battute al veleno tra i due giudici dopo l’esibizione di Davide Bordini.

Si accende lo scontro a Tu sì que vales 2020 durante la seconda puntata tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I due giudici non si sono risparmiati battute al veleno. Tutto è nato dopo l’esibizione di Davide Bordini, un ragazzo che si è esibito sulle note di Vedrai Vedrai di Luigi Tenco, canzone a cui è particolarmente legato perchè gli ricorda il nonno.

Teo Mammucari e Rudy Zerbi, lite di fuoco a Tu sì que vales: “Ridicolo, portami rispetto”

Dopo l’esibizione, Gerry Scotti si è complimentato con Davide Bordini che ha cantato il brano “senza scimmiottare Tenco. L’hai cantata dall’inizio alla fine con il sorriso sulle labbra. Ho molto apprezzato”.

“Era più facile fantare Michael Jackson nel senso che hai scelto un pezzo che è veramente un pezzo di cuore. Hai scelto una canzone difficilissima. E’ bello quello che hai fatto, però…“, commenta Mammucari lasciando intendere di non aver gradito totalmente l’esbizione.

“Quando ascolto questa canzone non mi piace veder caricare quel significato, tutta quella tristezza. Tu, in quel vedrai vedrai, invece di un’illusione hai dato una speranza che, una volta tanto, quel vedrai vedrai che una donna o un uomo si sono sentiti dire pensando che non sarà una verità, possa essere verità e che un uomo e una donna possano cambiare veramente in una storia d’amore in positivo per cui ti ringrazio perchè ho visto tutto quell’ottimismo e quella positività che un po’ mi mancava. A me è piaciuto, l’ho apprezzato moltissimo”, è stato, invece, il commento di Rudi Zerbi.

Le parole di Zerbi non hanno convinto Teo che, dopo aver scosso la testa mentre ascoltava il collega, ha aggiunto: “Io devo imparare a stare zitto perchè voglio bene a Rudy, ma non amo Zerbi perchè Rudy e una persona e Zerby è un’altra. Zerby sa benissimo che non l’hai cantata bene, sa benissimo che non ci hai messo la giusta anima, sa benissimo che non è un pezzo che un ragazzo della tua età si può permettere di cantare. Quindi è tutto bello quello che hai fatto, però, ti dico la verità: lui ti sta dando il contentino inutile. Hai scelto una cosa molto, molto difficile e non l’hai interpretata nel giusto modo”.

Zerbi, però, non ci sta e replica duramente: “Non mi mettere mai più in bocca parole che sono le tue e non sono le mie. Parla di maghi, ma non parlare di musica”.

“Ah sì perchè tu sei meglio di me a cantare? Parla di maghi lo dici a tua sorella. Sei ridicolo. Comunque parla solo di maghi lo dici a tuo fratello perchè io un po’ di curriculum ce l’ho. Devi avere rispetto nei miei confronti“, sbotta Mammucari.

“Mi sembrate Bugo e Morgan”, commenta Gerry Scotti cercando di smorzare la tensione. Dopo aver discusso con un concorrente, dunque, Zerbi si è scontrato anche con il collega.