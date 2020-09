Can Yaman manda in delirio il web: la camicia dell’attore turco è troppo stretta, si apre e mostra tutti i muscoli scatenando l’entusiasmo dei fan, foto.

Can Yaman continua a far impazzire i fan. L’attore turco sfoggia i muscoli su Instagram mandando in delirio i followers pubblicando foto in cui mette in mostra tutta la sua bellezza con cui, dopo aver conquistato la Turchia, sta conquistando anche l’Italia. Nei panni di Can Divit, il personaggio che interpreta nella soap opera Daydreamer – Le ali de sogno, l’attore è sempre più un idolo del web.

Can Yaman, muscoli scolpiti e camicia aperta: uno spettacolo

Capelli lunghi come quelli che sfoggia in Daydreamer o corti come quelli che ha nella foto qui in alto, Can Yaman piace sempre e comunque. rmai un vero e proprio sex symbol, l’attore continua ad avere sempre più fans in Italia tra cui spicca anche Belen Rodriguez che è solita lasciare il proprio like sotto le foto per mostrare i proprio apprezzamento.

Con una camicia a riga, lasciata appositamente aperta sui pettorali e indossata con delle catene che cadono proprio sui muscoli del petto, l’attore ha fatto impazzire letteralmente Instagram.

Quasi 400mila like e migliaia di complimenti per Can Yaman che se lo starebbero contendendo anche due prime donne della televisione italiana per averlo come ospite nei propri programmi ovvero Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Amatissimo dail pubblico, Can Yaman è stato corteggiato anche da Alfonso Signorini che, pare, lo avrebbe voluto come concorrente del Grande Fratello Vip 5.

“Grazie per regalarci sempre gioie”, scrive una fan italiana sotto la foto che vedete qui in alto. “Vorrei tanto essere a Istanbul e ammirare quei cartelloni con la tua bellissima immagine. Dev’essere davvero meraviglioso vederti ovunque nella splendida città. Ti auguro sempre il meglio sono molto felice del tuo successo”, aggiunge un’altra. E ancora: “Che fascino e che carisma.. nonché Bellissimo!”, “questo scatto è il dolce della domenica”.

Insomma, Can è davvero l’attore e il personaggio del momento.