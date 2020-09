É stata la prima vincitrice di Ballando con le stelle: eccola oggi

É stata la prima vincitrice di Ballando con le stelle durante la prima edizione del programma di Milly Carlucci nel 2005, eccola oggi.

Ballando con le stelle ha debuttato sugli schermi di Raiuno nel 2005 con la prima, storica edizione che ha subito ottenuto i consensi del pubblico. Da allora sono passati esattamente 15 anni e il programma condotto da Milly Carlucci è giunto alla quindicesima edizione, ma chi vince la prima, storica edizione? Ricordate i vip che accettarono di mettersi alla prova come ballerini? Andiamo a scoprire tutto.

Ballando con le stelle: ecco chi vinse la prima edizione

Nella prima edizione di Ballando con le stelle, le coppie in gara erano: Hoara Borselli e Simone Di Pasquale, Francesco Salvi e Natalia Titova, Gianni Ippoliti e Valentina Vincenzi, Igor Cassina e Denise Abrate, Fabrizio Frizzi e Samanta Togni, Anna Maria Barbera e Ilario Parise, Paola Ferrari e Andrea Placidi, Carlo Paneca e Lucio Cocchi.

A vincere la prima edizione fu la coppia formata da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale-.

Nel 2019, in un’intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, la Borselli dichiarò:

“Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori. In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”.

“Ero una perfetta sconosciuta e invece… Questo fa parte del mio carattere, mi dai un impegno e io ci metto anima e corpo. Il ballo è una passione che è rimasta, Ballando ha tirato fuori qualcosa di me che è rimasta dentro, è una passione che non svolgo più in maniera…”, ha invece dichiarato ai microfoni di C’è tempo per nella puntata trasmessa l’8 settembre 2020.