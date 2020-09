Matilde Brandi cade durante la diretta del Grande Fratello Vip – VIDEO

Matilde Brandi è caduta durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendo preoccupare e divertire al tempo stesso il pubblico da casa.

Sembrava essere una puntata tranquilla e spensierata quella di stasera per Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, invece così non è stato. La showgirl, verso la fine del collegamento con Alfonso Signorini, ha preso una battuta caduta in diretta televisiva su canale 5, preoccupando e al tempo stesso divertendo il pubblico del piccolo schermo, ma procediamo con calma con cosa è successo.

Signorini, che poco prima aveva dato un consiglio a Tommaso Zorzi, voleva annunciare ai suoi vipponi chi erano i primi concorrenti ad essere nominati, per farlo però volevano che fossero tutti presenti e aveva notato che all’appello mancava proprio Matilde.

Dayane Mello, con la solita classe che la contraddistingue, ha rivelato al conduttore che la Brandi era in bagno a fare la pipì, così lui ha preferito attendere il suo ritorno in salotto per comunicare i nomi dei nomininati. Matilde, nel sentire che era attesa in puntata, è corsa di tutta fretta fuori dal bagno, senza nemmeno prendere il microfono, e nel farlo è caduta.

Matilde Brandi è caduta durante la diretta del GF Vip, ma fortunatamente niente di rotto: la showgirl sta bene.

GF Vip: Matilde Brandi riporta l’ordine nella Casa dopo la caduta

Matilde Brandi, dopo la brutta caduta al Grande Fratello Vip, si è subito ripresa riportando l’ordine nella casa più spiata d’Italia.

I concorrenti, infatti, hanno avuto non pochi problemi con i posti letto, in quanto la produzione non ha badato che questa sera facevano il loro ingresso nella casa anche nuovi personaggi ma non c’erano i posti dove farli dormire. Matilde, incurante della caduta presa in diretta televisiva, ha subito preso la situazione in mano e ha organizzato subito i posti letto affinché tutti i suoi compagni di viaggio avessero un posto in cui dormire.

“Se volete qualcuno può dormire con me” è intervenuta Patrizia De Blanck al GF Vip, che poco prima ha avuto una furiosa discussione con Flavia Vento. “Io quando ho fatto il provino ho chiesto di avere una camera a parte, altrimenti col cavolo che sarei venuta qua“ ha poi aggiunto, confermando tutte le indiscrezioni che erano trapelate in rete prima del suo fatidico ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Matilde Brandi dopo la caduta al Grande Fratello Vip, con il sorriso sulle labbra e tranquillizzando tutti i suoi compagni di viaggio e il pubblico a casa, si è subito ripresa e grazie anche all’aiuto della contessa è riuscita anche ad aiutare gli altri coinquilini a mettersi a proprio agio. Visto che per alcuni era il loro primo giorno nella casa più spiata d’Italia.