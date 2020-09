Dieta con i kiwi: rafforza il tuo sistema immunitario e scopri gli altri benefici

I kiwi sono super nutrienti e degli ottimi alleati per la tua salute. Scopri come inserirli nella dieta e rafforzare il sistema immunitario tenendo anche sotto controllo la pressione sanguigna.

Il kiwi è davvero un frutto speciale quando viene aggiunto alla dieta apporta numerosi benefici anche per l’intestino. Riesce a migliorare infatti l’efficienza del sistema immunitario rafforzandolo, e a controllare la pressione sanguigna.

Un frutto prezioso

Il kiwi è ricco di vitamina C, un valido antiossidante che si schiera nella lotta contro i radicali liberi. L’utilizzare il kiwi come alimento per potenziare l’efficienza del nostro sistema immunitario ha reso ricche diverse ricerche scientifiche.

Gli esperti infatti confermano la capacità del kiwi di supportare addirittura le funzioni immunitarie del nostro organismo. Nella stagione invernale è infatti indicato per combattere il raffreddore e tutte le affezioni influenzali in generale. Questo frutto controlla inoltre la pressione sanguigna, meccanismo fondamentale per la salute cardiovascolare.

Il kiwi nella dieta

Scegliere una dieta che comprenda il consumo quotidiano di kiwi è una buona scelta per prevenire tutti i problemi di coagulazione del sangue ma anche per proteggere la vista. I kiwi sono ricchi di minerali preziosi come il ferro, il calcio, il magnesio, il sodio e il rame. Ovviamente, questo frutto andrebbe consumato con parsimonia nel caso in cui si soffrisse di allergie e in caso di particolari problematiche relative ai reni.

Prima di intraprendere dunque un regime alimentare che comprenda kiwi a cadenza regolare è bene informare il proprio specialista, nutrizionista, dietologo per capire come introdurre il kiwi nel proprio menu settimanale e in quale quantità.

Un esempio di dieta con le mele (con base dieta mediterranea)

Su base della dieta mediterranea, qualche suggerimento per approcciare alla settimana di dieta con serenità e salute. Idee di piatti che vi permetteranno di variare i pasti del giorno con l’aggiunta dei kiwi.

Lunedì

Colazione: una di bevanda vegetale a scelta (soia, avena, riso integrale ecc..), un caffè, 125 g di yogurt magro greco con 30 g di fiocchi di avena

Spuntino a metà mattinata: un kiwi

Pranzo: riso integrale basmati con feta e pomodorini, un petto di pollo ai ferri, finocchi in insalata

un petto di pollo ai ferri, finocchi in insalata Merenda: frullato di un kiwi e bevanda vegetale a scelta

Cena: 2 uova sode, 200 g spinaci lessate, 40 g di pane di segale

Martedì

Colazione: una di bevanda vegetale a scelta (soia, avena, riso integrale ecc..), un caffè, 125 g di yogurt magro greco con 30 g, un kiwi

Spuntino a metà mattinata: 30 g di frutta secca a scelta

Pranzo: spaghetti zucchine e ricotta, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: una mela

Cena: petto di tacchino al limone, 200 g cicoria lessate, 40 g di pane integrale, un kiwi

Mercoledì

Colazione: una di bevanda vegetale a scelta (soia, avena, riso integrale ecc..), un caffè, 125 g di yogurt magro greco con 30 g di frutta secca a scelta

Spuntino a metà mattinata: un frullato con 1 kiwi e bevanda vegetale a scelta

Pranzo: rigatoni con timo e sgombro, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: uva

Cena: petto di pollo, 200 g cicoria lessate, 40 g di pane di semola di grano duro, un kiwi

Giovedì

Colazione: una di bevanda vegetale a scelta (soia, avena, riso integrale ecc..), un caffè, 125 g di yogurt magro greco con 30 g di frutta secca a scelta

Spuntino a metà mattinata: un kiwi

Pranzo: penne integrale con tonno, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: una spremuta di succo d’arancia

Cena: una frittata di verdure a scelta, 40 g di pane integrale, un kiwi

Venerdì

Colazione: porridge semplice, un caffè

Spuntino a metà mattinata: una mela

Pranzo: spaghetti al pesto, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: un succo d’ananas senza zuccheri aggiunti

Cena: branzino al forno, 200 g di finocchi al forno, 2 gallette di riso integrale, un kiwi

Sabato

Colazione: una di bevanda vegetale a scelta (soia, avena, riso integrale ecc..), un caffè, 125 g di yogurt magro greco con 30 g di frutta secca a scelta

Spuntino a metà mattinata: un kiwi

Pranzo: orzo con verdure, pomodori in insalata conditi con olio extra-vergine d’oliva e sale, un uovo sodo

Merenda: una mela

Cena: farinata, 200 g cicoria lessata, un kiwi

Domenica

Colazione: mini cheesecake di kiwi , un caffè

, un caffè Spuntino a metà mattinata: una mela

Pranzo: farro e tofu, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: 1 vasetto di yogurt greco 0% grassi

Cena: sogliola in salsa di kiwi, 100 g di patate dolci, una mela

Qualche ricetta leggera con i kiwi

Vi proponiamo qualche semplice ricetta con i fichi per godere di tutti i benefici del frutto e impiegare il vostro tempo in cucina sperimentando ricette sempre nuove.

Scaloppine di tacchino al kiwi

Un secondo piatto alternativo con tutti i preziosi benefici del kiwi. Possibile anche anticiparlo preparandolo la sera prima per poi conservarlo in frigo. Un’ottima idea nelle calde giornate estive e un buon pranzo a portar via per l’ufficio.

Mini cheesecake al kiwi

Velocissime, queste mini cheesecake sono ideali per affrontare la giornata a colazione ma anche da servire come dessert in famiglia o per una cena tra amici.

Sogliola in salsa di kiwi

Il pesce con un tocco in più è proprio quello che ci serve per regalare un pochino di brio alla giornata. Amerete questa versione della sogliola impreziosita dal sapore deciso della salsa di kiwi.

Conclusioni: dieta con kiwi

Abbiamo dunque detto che il kiwi ha un potere antiossidante, proprietà diuretiche, è un frutto disintossicante, ed possiede inoltre un effetto lassativo soprattutto se consumato molto maturo. Questa che vi abbiamo proposto oggi non è una dieta adatta a tutti, poiché ognuno dovrà valutare il proprio regime alimentare in base alle proprie esigenze, il proprio stile di vita e le proprie eventuali patologie.

Scegliete sempre il consulto di un professionista nell’ambito dell’alimentazione e fatevi consigliare al meglio, non rischiate di indirizzarvi verso un’alimentazione sbilanciata e pericolosa, mangiate kiwi con ponderazione, ma non etichettateli come un qualcosa di magico, occorrerà sempre bilanciare i pasti e soprattutto praticare un’attività fisica regolare.