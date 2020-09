Barbara Bouchet, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Barbara Bouchet, chi è la celebre attrice di origine ceca? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Barbara Bouchet è un’attrice di orgiine ceca, amatissima in Italia dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Nel corso della sua carriera non ha mai avuto paura del cambiamento tuffandosi sempre in nuove avventure e ottenendo grandissimo successo. Bellissima e con un grande talento, chi è davvero Barbara Bouchet? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Barbara Bouchet: età, altezza e vita privata

Nome: Bärbel Gutscher

Nome d’arte : Barbara Bouchet

: Barbara Bouchet Data di nascita: 15 Agosto 1943

15 Agosto 1943 Età: 75 Anni

75 Anni Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice

Luogo di nascita: Liberec (Repubblica Ceca)

Liberec (Repubblica Ceca) Altezza: 166 Cm

Peso: 56 Kg

Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram ufficiale: @barbara.bouchet.official

Barbara Bouchet è nata a Liberec, in Repubblica Ceca, il 15 agosto 1943. E’ la più grande di quattro fratelli. Nata durante la Seconda Guerra Mondiale, la Bouchet insieme alla famiglia, alla fine della guerra, u sfollata in un campo profughi della Germania alleata. Ottenuto il visto, la famiglia si trasferì negli Stati Uniti. I genitori si stabilirono in California, prima a Five Points e poi a San Francisco, città dove la Bouchet è cresciuta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver iniziato come ballerina, decise di seguire la strada della recitazione. Scelta che le ha permesso di arrivare in Italia dove conosce e sposa il noto imprenditore napoletano Luigi Borghese, venuto purtroppo a mancare nel 2016. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Alessandro Borghese e Massimiliano Borghese.

Su Alessandro, famoso chef, la Bouchet ha detto: “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto “boh” e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.

Alessandro l’ha resa nonna tre volte: Alexandra e Arizona, nate dal matrimonio con Wilma Oliverio e un ragazzo di 14 anni della cui esistenza è venuta a conoscenza dai giornali.

“Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto, sì, anche perché adesso ha 14 anni, spero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie le mie nipotine possiamo abbracciare suo figlio“, ha raccontato la Bouchet ai microfoni di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me trasmessa il 5 febbraio 2020.

La carriera

Tra il 1959 e il 1962 lavora come ballerina in un corpo di ballo. Decide, poi, di fare l’attrice e si trasferisce a Hollywood dove si divide tra cinema e televisione comparendo anche in un episodio di Star Trek nella parte dell’aliena Kelinda.

All’inizio degli anni ’70 decide di tornare in Europa conquistando anche l’Italia e recitando in tantissimi film. Successivamente ha alimentato la sua passione per il fitness, pubblicando una serie di libri e videocassette e aprendo una palestra a Roma.

Nel 2008 torna a recitare lavorando nella fiction “Ho sposato uno sbirro”. Nel 2015 ha recitato nel film tedesco Das Wetter in geschlossenen Räumen. Nel 2018 ha recitato nel film Metti una nonna in freezer e nel 2020 ha partecipato all’ultimo film di Checco Zalone Tolo Tolo. A settembre 2020 è nel cast di Ballando con le stelle.