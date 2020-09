Scopri se e quanto sei in grado di amare gli altri e se li ami troppo. Il parere delle stelle, segno per segno.

L’amore si sa, è il motore che fa girare il mondo. Quell’insieme di emozioni che si intrecciano ad azioni che nascono dal cuore e che portano a sperimentare qualcosa di nuovo e spesso difficile da definire. Che si tratti di amore di coppia, per i propri amici o per i propri pelosi, l’amore è un sentimento che va sempre celebrato e curato e che non andrebbe mai perso di vista.

Eppure ci sono persone che arrivano ad amare troppo, finendo con il perdere di vista se stesse. Cosa non giusta visto che la prima persona che si dovrebbe imparare ad amare è proprio quella che si vede ogni mattina allo specchio. E visto che la capacità di amare troppo è influenzata, tra le altre cose, dalle stelle, oggi scopriremo se rientriamo tra i segni dello zodiaco che amano troppo e cosa è giusto fare per trovare un equilibrio in tal senso.

Astrologia: Ami troppo? Ecco la risposta delle stelle

Ariete – Decisamente no

Se c’è una cosa che sei bravissima a fare, questa è regolare l’amore che dai agli altri. Che si tratti del partner, dei famigliari o degli amici, il tuo amore non è mai del tutto incondizionato ma ben rapportato a quello ce ricevi. Per te, infatti, la persona più importante da amare sei proprio tu e ciò ti porta a non mettere mai nessuno al primissimo posto. Anzi, se qualcuno cerca di farti sentire inferiore o di ricevere amore senza dartene la tua reazione sarà immediata e mai positiva. In altre parole sei una che sa il fatto suo e che pur amando usa sempre la testa. Cosa che ti rende forte da un lato ma che a volte ti fa apparire un po’ troppo frenata. Trovare un equilibrio tra le due cose potrebbe aiutarti a gestire al meglio le relazioni con gli altri.

Toro – Solo alcune persone

Di norma non sei una che si lascia andare al punto da amare troppo. Pur essendo incline ai sentimenti, sai sempre usare la testa ed essere razionale quanto basta per non soccombere mai a nessuno. A volte, però, hai le tue debolezze, sopratutto con parenti a cui tieni particolarmente o quando ti innamori in modo totale. Questo modo di fare, del quale sei anche consapevole, ti può spingere a metterti da parte o a farti in quattro per le persone che reputi importanti nella tua vita. A parte ciò, però, sai sempre quando fermarti e come regolarti. Solo che, a volte, ti ci vuole un po’ di tempo per organizzarti. Al di la di ciò, il tuo modo di amare, per quanto sia spesso selettivo è sempre caloroso e accogliente. Sopratutto quando riesci ad amare con il giusto equilibrio.

Gemelli – Non proprio

Come ogni persona nata sotto il segno dei Gemelli il tuo modo di fare è duale. Si tratta quindi di un aspetto che ti porta ad amare con intensità spesso diverse e collegate al tuo mood del momento. Amare troppo non è comunque una tua prerogativa perché di base sei spesso molto più concentrata su te stessa che su ciò che hai intorno. Certo, ogni tanto, finisci con il perderti un po’ di casa e se hai al tuo fianco la persona giusta puoi arrivare ad amarla in modo unico e speciale. Il tuo altalenare costantemente l’entità dei suoi sentimenti fa si che alla fine ci sia sempre una certa media che viene percepita dagli altri in qualche modo stabile. Sei quindi salva da amori nei quali perderti del tutto. Cosa che per una volta ti rende molto più equilibrata degli altri segni zodiacali.

Cancro – A volte

Che dire di te. Il romanticismo ti scorre nelle vene e questo comporta una certa sensibilità verso l’argomento. Quando ami lo fai con tutta te stessa e ciò vale per parenti, amici e, ovviamente partner. Cè da dire, però, che il rischio di amare qualcuno al punto da potersi dire troppo lo corri di più con membri della famiglia. La tua vena nostalgica ti rende infatti legata al passato, alle esperienze vissute insieme a tutto ciò che nel tempo è entrato a far parte dei tuoi ricordi. Per una volta, il tuo essere un po’ egocentrica ti salva. Se non ritieni di essere ricambiata, infatti, finisci con il prenderla sul personale, staccandoti al punto da non volerne più sapere. Un modo di fare che se a volte può crearti problemi interpersonali anche seri, dall’altra parte di aiuta ad evitare di amare troppo qualcuno, specie se non sei ricambiata.

Leone – Per niente

Amare troppo è davvero impossibile per una come te. Ami quanto ritieni giusto, puoi arrivare a farlo con tutto il cuore ma non sei affatto il tipo da arrivare ad amare troppo. Tu sei e resti sempre al centro di tutto ed il tuo amore per gli altri si relaziona a ciò, rendendoti libera da dipendenze affettive o dalla fame d’amore. Anche a costo di restare da sola, sai mettere sempre solidi paletti tra te e gli altri e nel farlo riesci sempre a gestirti. Certo, come tutti puoi soffrire se non ricambiata ma, alla fine, riesci sempre a fartene una ragione. L’unica cosa che forse ogni tanto ti manca è la capacità di lasciarti andare e di farti trasportare da un sentimento che sia libero da ogni confronto e che metta al primo posto, almeno per certi versi, qualcuno che non sei tu. Un’esperienza che vivresti in modo strano ma che potrebbe arricchirti più di quanto pensi.

Vergine – Decisamente no

Iniziamo subito col dire che non rientri tra le persone che amano troppo. Questo termine, infatti, non rientra neppure nel tuo vocabolario. Razionale come sei, parti sempre frenata e consideri ogni gesto o azione ricevuti per capire quanto spingerti con i sentimenti. Anche quando ricevi molto amore, non sai mai ricambiarlo come vorresti. E anche se da un lato ami spesso più di quanto riesci a mostrare, dall’altro hai una logica innata che ti impedisce di amare qualcuno più di quanto non fai con te stessa. Una situazione che può renderti un po’ fredda e poco emotiva ma che ti da al contempo una certa sicurezza aiutandoti a sentirti forte nel rapportarti con gli altri. Certo, lasciarti andare un po’ di più potrebbe esserti d’aiuto. Ma è una cosa che dovresti fare sempre e solo secondo i tuoi tempi.

