Anticipazioni Uomini e Donne del 19/09, Gianluca geloso di Armando: l’ultimatum

Continua il triangolo amoroso tra Armando Incarnato, Lucrezia e il tronista Gianluca De Matteis nelle anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre.

Dobbiamo ammetterlo: da quando Maria De Filippi ha scelto di unire il Trono Classico e il Trono Over sotto un unico format le cose non sono più le stesse: ma molto meglio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre, riportate in rete dal Vicolo delle news, confermano dell’esistenza di un triangolo amoroso che vede protagonisti i cavalieri del parterre maschile, tronisti, corteggiatrici e chi più ne ha più ne metta!

Armando Incarnato ha rubato il cuore di una corteggiatrice del nuovo tronista Gianluca De Matteis . Lucrezia, questo è il nome della giovane fortunata, la settimana scorsa era stata messa di fronte ad una scelta dal suo tronista: o lui o il cavaliere.

Quest’ultima non ha ancora preso una decisione e nonostante Gianluca abbia scelto di non portarla in esterna, probabilmente per darle un segnale, lei è uscita con Armando e i due non si sono nemmeno trovati così male.

Per questo Gianluca De Matteis è geloso di Armando Incarnato ed ha ribadito alla ragazza il suo ultimatum, ma quest’ultima ha spiegato che vuole andarci con i piedi di piombo perché esce da una storia durata ben quattro anni e non ha alcuna intenzione di affrettare le cose, visto che la sua precedente relazione non è finita nel migliore dei modi.

Lucrezia sceglierà Gianluca il tronista o Armando Incarnato degli Over? I ruoli, in questo nuovo format, sembrano essersi invertiti o tendenti a sparire per sempre.

Uomini e Donne anticipazioni: Davide fa un inatteso regalo a Jessica

Altra notizia ben risaputa e consolidata in questa nuova stagione di Uomini e Donne, oltre alla passione di Armando Incarnato del Trono Over per le giovani corteggiatrici del Trono Classico, è la passione di Jessica Antonini per le rane.

Per questo motivo Davide, il suo corteggiatore e non l’altro tronista, sia chiaro, ha scelto di farle un regalo inaspettato. Quale? No, non le ha preso una rana vera, ma le ha regalato un tatuaggio di una rana!

La tronista, secondo quanto trapelato dalla registrazione di Uomini e Donne del 19 settembre, è rimasta particolarmente sorpresa dal regalo ricevuto e tra i due è innegabile il feeling che li lega. Tant’è che il pubblico da casa è convinto che sia proprio il ragazzo ad essere la scelta della tronista, anche se il loro percorso è iniziato davvero da molto poco per dirlo, ma i loro sguardi parlano più di qualsiasi gesto o parola.

Oltre a mostrare la sua gioia per il regalo ricevuto, Jessica e Sophie, che di recente è stata accusata dal pubblico di essersi totalmente rifatta, hanno anche eliminato un bel po’ di corteggiatori, che sono subito stati rimpiazzati con dei ragazzi nuovi.

Davide, il tronista di Uomini e Donne, è invece uscito con Selene e Beatrice e, nonostante non abbia apprezzato l’atteggiamento assunto in esterna da quest’ultima che non faceva altro che piagnucolare sulla sua rivale, a menta fredda ha capito di preferire lei all’altra ragazza.