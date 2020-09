Tommaso Zorzi non si è ancora ripreso dalla febbre alta che lo ha colpito al Grande Fratello Vip. L’influencer ha raccontato cos’è successo in ospedale.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo soltanto un giorno di permanenza, infatti, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, l’influencer è stato isolato dagli altri concorrenti perché dopo poco la prima diretta la sua temperatura corporea si è pericolosamente alzata e gli autori hanno deciso di sottoporlo a tutte le visite mediche del caso per verificare, nonostante fosse stato visitato prima di prendere parte al programma, che non avesse contratto il virus.

Le visite, fatte dopo il suo momentaneo abbandono, hanno confermato che Tommaso non ha il virus, ma nonostante ciò non si sente bene e, una volta rientrato nella casa più spiata d’Italia, ha confidato ai suoi compagni di viaggio che il momento in cui è stato trasportato in ospedale non è stato dei migliori, in quanto lo hanno traumatizzato.

Tommaso Zorzi è rimasto traumatizzato al GF Vip durante la sua breve visita nel mondo sterno.

Tommaso Zorzi racconta del suo momentaneo abbandono dal GF Vip: il retroscena

Tommaso Zorzi ha raccontato di come sia stato per lui, a livello psicologico, il viaggio presso l’ospedale più vicino che lo ha sottoposto a tutte le visite del caso per verificare se fosse positivo al virus e cosa gli comportasse l’inaspettato aumento della sua temperatura corporea.

“Ragazzi io continuo a non sentirmi bene“ ha spiegato il concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. “Forse la febbre non mi è del tutto passata, non lo so” ha aggiunto l’influencer, che di recente ha fatto arrabbiare Patrizia De Blanck. “L’altro giorno per me è stato un vero e proprio trauma, mi hanno traumatizzato“.

“Sono stati loro a traumatizzarmi, l’altro giorno” ha spiegato Tommaso. “Mi hanno portato con le sirene spiegate in ambulanza perché avevo la febbre“ ha aggiungo l’influencer abbastanza scosso dagli avvenimenti che lo hanno visto protagonista negli scorsi giorni, ma purtroppo la produzione del programma non poteva comportarsi in maniera diversa.

Tommaso Zorzi non si sente bene al GF Vip. Nonostante tutte le verifiche del caso, l’influencer, che di recente ha spiegato perché non ha funzionato tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, non sembra essere al massimo della sua forma.