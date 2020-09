Siero alla vitamina C: cosa è, come funziona, come si utilizza, ricetta fai da te

Siero alla vitamina C: cosa è, come funziona, come si utilizza, ricetta...

Il siero alla Vitamina C sembra essere diventato un cosmetico indispensabile per le donne di tutte le età. Cosa è, come funziona, come si utilizza e i migliori in commercio e la ricetta per prepararlo in casa.

Un siero alla Vitamina C non dovrebbe assolutamente mancare in una beauty routine viso che si rispetti. Questo prodotto cosmetico che ormai da anni cavalca l’onda della popolarità e non senza merito, si può considerare a tutti gli effetti un elisir di bellezza e salute per la nostra pelle.

Un fluido ricco di sostanze attive in grado di donare benefici alla pelle ma soprattutto di contrastare in modo portentoso l’azione dei radicali liberi e rallentare l’invecchiamento cutaneo. Scopriamo cosa è, come funziona il siero, come si utilizza e i migliori prodotti in commercio dai più economici a quelli più costosi e anche la ricetta per prepararlo in casa.

Siero alla vitamina C: cosa è

Il siero alla vitamina C è un prodotto cosmetico che si presenta in forma semi liquida o addirittura liquida in cui è disciolta una buona percentuale di vitamina C e altre sostanze dal carattere emolliente ed idratante.

Il potere che la Vitamina C ha di portare benefici al nostro organismo è molto e anche sull’epidermide essa compie veri e propri miracoli. La vitamina C o Acido Ascorbico è una delle vitamine più importanti che prende parte di processi biologici protettivi del nostro organismo.

In campo puramente cosmetico essa funziona come antiossidante e protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi. Fondamentale per la salute e anche la bellezza del corpo, assumere la vitamina c ogni giorno attraverso l’alimentazione oltre che attraverso i trattamenti cosmetici. Alimenti ricchi di Acido Ascorbico sono gli agrumi, i kiwi, le fragole, le ciliege e altri frutti a base acidula, tra le verdure possiamo citare la lattuga, il radicchio, i broccoletti e tra gli ortaggi più ricchi di vitamina C ci sono i broccoli, le verze, i broccoletti e gli spinaci.

Siero alla Vitamina C: come funziona

La Vitamina C ed i prodotti cosmetici che la contengono come i sieri, agiscono sull’epidermide come un ‘anti età‘ che va ad intervenire positivamente nel processo di invecchiamento cutaneo che dopo i 25 anni comincia a farsi più evidente soprattutto per le cattive abitudini di vita coltivate dalle nuove generazioni, quale il consumo di sigarette e di alcool.

Il siero alla vitamina C se utilizzato ogni giorno, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo, letteralmente ‘catturando’ i radicali liberi e limitando la loro azione. Il siero alla Vitamina C è ottimo per contrastare l’invecchiamento cutaneo causato dal sole vista la sua azione sulle infiammazioni della pelle ed interviene direttamente sulla formazione del collagene. La vitamina C dunque è ottima come anti età, per il trattamento di macchie cutanee in quanto tende ad avere un potere schiarente.

Siero alla Vitamina C: come utilizzarlo

Il siero alla Vitamina C per prima cosa va conservato in luogo fresco e asciutto e la riparo dalla luce, le confezioni stesse sono sempre in vetro scuro. Va utilizzato sia il giorno che alla sera, dopo aver deterso la pelle e averla tonificata e prima della crema trattamento che per un’azione più mirata, potrà essere anch’essa addizionata di Vitamina C.

Il siero dovrà essere applicato sulla pelle in poche gocce e massaggiato fino a completo assorbimento, insistendo nelle zone colpite da macchie cutanee e segni del tempo.

Siero alla Vitamina C: i migliori in commercio

Il siero alla Vitamina C è un ‘must’ a cui nessuna donna vuole rinunciare e non dovrà davvero rinunciarvi nessuna perché il commercio offre diverse possibilità con prodotti dalle diverse fasce di prezzo, anche abbastanza economiche.

Il maggior distributore di sieri alla Vitamina C è la rete, in particolare Amazon dove si trovano diverse proposte di sieri ottimi a prezzi accessibili, ma anche l’alta profumeria che propone prodotti di nicchia meno accessibili economicamente.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti facilmente acquistabili su Amazon e nelle migliori profumerie e farmacie:

Siero alla Vitamina C di Florence Biocosmesi

Un ottimo prodotto, il cui prezzo non supera i 20 euro, clicca qui per accedere al link di Amanzon.

Siero alla Vitamina C di Eclat Natural Skin Care

Un siero molto concentrato ottimo per trattare rughe e macchie cutanee ad un prezzo piccolo piccolo, circa 6 euro. Clicca qui per accedere al link di Amazon.

Siero alla vitamina C di Poppy Austin

Uno dei più venduti e amati, al prezzo di circa 25 euro. Clicca qui per accedere al link di Amazon.

Siero alla Vitamina C di Cocco Care

Il siero più utilizzato dalle influencer di Instagram al prezzo di circa 15 euro. Clicca qui per accedere al link di Amazon.

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Siero Viso 30ml

Un siero alla Vitamina C ottimo e in vendita nelle migliori farmacie ad un prezzo che si aggira sui 30 euro.

Siero alla Vitamina C di The Ordinary

Uno dei prodotti più amati, in vendita nelle migliori profumerie ad un prezzo che si aggira intorno ai 20 euro.

Siero alla Vitamia C di Mario Badescu

Un prodotto di Nicchia acquistabile nelle migliori profumerie con un prezzo intorno ai 50 euro.

Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate Siero 50ml

Ottimo prodotto naturale ed efficace amato da moltissime donne, in vendita con un prezzo che si aggira intorno ai 30 euro.

Siero alla Vitamina C : la ricetta fai da te

Per tutte coloro amano ‘spignattare’ e creare i cosmetici in casa, ecco una ricetta eccezionale per creare un ottimo siero alla Vitamina C in casa.

Non vi resta che trovare il vostro Siero alla Vitamina C preferito o prepararlo in casa, per poi picchiettarlo mattina e sera sul viso per scoprire tutti i benefici che la questa vitamina può portare alla pelle.