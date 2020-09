Pupo ha gelato Elisabetta Gregoraci durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip, lanciando una stoccata al suo ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, dopo aver slittato il suo ingresso durante la puntata di lunedì sera, è riuscita finalmente ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Durante la sua presentazione, non poteva non intervenire l’opinionista Pupo, che da tempo aspettava di vedere la Gregoraci, che ha ricordato non solo la loro passata collaborazione, avvenuta durante gli esordi sul piccolo schermo di lei, ma ha anche sfruttato il momento per lanciare una frecciata al suo ex marito Flavio Briatore. Che cosa è successo?

Alfonso Signorini ha chiesto agli uomini del cast del Grande Fratello Vip se apprezzassero l’ingresso della conduttrice nella casa e i ragazzi single si sono detti assolutamente entusiasti di fare la sua conoscenza, nella speranza di poter attirare la sua attenzione.

“Veramente credo che abbia più possibilità Fausto Leali di conquistarla che voi” ha esordito l’opinionista di Alfonso Signorini, che pare aver nuovamente litigato con Barbara d’Urso, facendo riferimento alla loro giovane età, visto che lei è stata impegnata per ben 13 anni con uomo più maturo. “Fausto dimmi un po’, tu ce l’hai la prostata?” ha proseguito il cantante, facendo riferimento al malore che avrebbe colpito Flavio Briatore.

Pupo ha gelato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, che ha preferito glissare sull’argomento per poi riprenderlo in un secondo momento.

Elisabetta Gregoraci promuove Zorzi al GF Vip e ironizza su Fausto Leali

Elisabetta Gregoraci non è stata accolta bene soltanto dai concorrenti uomini, che hanno apprezzato la sua fisicità, ma anche dalle donne che hanno apprezzato il suo buon gusto nel vestire.

La nuova concorrente del GF Vip ha anche ammesso di avere una certa preferenza per Tommaso Zorzi, tra i ragazzi, con cui vuole condividere simpatici momenti tra gli aperitivi nella casa, per poi riprender la battuta di Pupo sul suo ex marito. In che modo?

Elisabetta, che a Verissimo ha pianto parlando della sua storia con Briatore, è rimasta intenta ad osservare il colore della capigliatura del cantante. “Li ha brizzolati, mi ricordano qualcosa” ha affermato ironica, facendo riferimento alla battuta di poco prima.

Molto probabilmente Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha preferito sdrammatizzare in un secondo momento la battuta sul suo ex, facendo intendere che tra loro, nonostante il matrimonio non sia proseguito come sperato, non c’è alcun astio o rancore.

Elisabetta Gregoraci e Pupo, è bene precisare, non hanno avuto alcun botta e risposta acido. Semplicemente il cantante ha fatto una battuta inaspettata, che ha imbarazzato in un primo momento la conduttrice ma che è riuscita a riprendersi poco dopo.