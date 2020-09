Come ingrandire gli occhi: la tecnica, i prodotti da utilizzare, video

Il potere del makeup è eccezionale e attraverso tecnica e prodotti giusti si potranno ingrandire gli occhi e renderli magnetici. Scopriamo come fare, quali prodotti utilizzare e i video tutorial.

Avere uno sguardo aperto e un’occhio grande è senza dubbio uno strumento di fascino in più che ogni donna vorrebbe avere, uno sguardo alla Sofia Loren capace di incantare come quello di una gattina.

Se la natura non ci regala uno sguardo simile, ci pensa il makeup a ‘ridisegnare’ letteralmente le naturali linee dell’occhio per regalare uno sguardo più aperto e un’occhio grande e felino.

Come ingrandire gli occhi con il makeup: la tecnica

Ingrandire gli occhi con il makeup sarà un vero ‘gioco da ragazze’ e la prima cosa da fare sarà quella di detergere perfettamente palpebre e ciglia dai residui di makeup per poi passare un dischetto di ovatta imbevuto di tonico non alcolico o di un’idrolato di fiori.

Dopo aver creato una base neutra, si dovranno ridisegnare le linee naturali dell’occhio e così la bordatura dovrà, soprattutto nella parte delle ciglia inferiori, non poggiarsi direttamente sulla rima palpebrale ma superarla di pochissimo.

La classica linea della ‘waterline’ che si colora con la matita nera tenderà a rimpicciolire lo sguardo, per questo si potrà colorare con una matita color burro per dare l’impressione di un’occhio più grande.

Piegare le ciglia è un’altro degli aspetti fondamentali della tecnica del makeup per ingrandire l’occhio e il trucco della palpebra mobile dovrà avere una linea tendente verso l’alto e lo si potrà fare tracciando una linea di eye liner o matita nera sulla rima palpebrale superiore, allungandola verso l’angolo esterno dell’occhio.

Se però si ama un trucco completo utilizzando gli ombretti, essi dovranno essere applicati concentrando la sfumatura più scura verso l’angolo esterno dell’occhio.



Tanto mascara sulle ciglia ben piegate sarà il tocco finale che farà apparire l’occhio decisamente più grande e aperto, se si vuole ottenere un effetto più evidente, si potranno applicare dei ciuffetti di ciglia finte.

Ingrandire gli occhi con il makeup: i prodotti da utilizzare

Per poter eseguire qualsiasi tecnica di makeup, serviranno i prodotti giusti. Seguendo tutta la tecnica passo dopo passo, ecco i prodotti che non dovranno mancare per ingrandire lo sguardo.

Per creare una base neutra su cui lavorare, servirà un primer per occhi capace di neutralizzare il colore naturale della pelle.

La matita color burro, servirà per tracciare la waternline. Un piegaciglia sarà indispensabile e anche un buon mascara nero. Le matite nere o marroni serviranno per bordare lo sguardo e una palette di ombretti di varie sfumature sarà indispensabile. Per completare il makeup bisognerà piegare le ciglia e applicare un mascara nero o delle ciglia finte.

I prodotti per creare un makeup che ingrandisca gli occhi, saranno dunque:

primer occhi

matita nera o marrone

matita color burro

ombretti o palette di ombretti

mascara

piegaciglia

ciglia finte

Come ingrandire gli occhi con il makeup, i video tutorials

Per avere ben chiara la tecnica per ingrandire l’occhio attraverso il makeup abbiamo selezionato per voi alcuni dei video tutorials più esaustivi in merito.

Non vi resta che mettervi allo specchio per scoprire come i vostri occhi possano cambiare con il semplice utilizzo del makeup. Uno strumento indispensabile per truccare l’occhio sono i pennelli, scopri quali scegliere e come mantenerli.