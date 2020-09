X Factor 2020: Hell Raton chi è, età, carriera, vita privata e Instagram

Hell Raton giudice di X Factor 2020: chi è, età, altezza, carriera, vita privata e Instagram.

Hell Raton, è un produttore discografico, talent scout, direttore artistico e creativo e uno dei rap più stimati nel panorama musicale italiano. Anche se non molto conosciuto nel piccolo schermo. Insieme a Salmo ha fondato nel 2012 la Machete Records, etichetta discografica indipendente italiana.

Ma chi è davvero Hell Raton? Andiamo a scoprire tutti i segreti e le curiosità su di lui.

Hell Raton: età e vita privata

visibili in tutto il corpo Profilo Instagram ufficiale: @hell_raton (184 mila follower)

Profilo Twitch ufficiale : @manuelito

: Profilo Facebook ufficiale: @hellzbass

Hell Raton, pseudonimo di Manuel Zappadu nato a Olbia il 14 maggio 1990, segno zodiacale Toro e 30 anni appena compiuti. Dagli amici si fa chiamare Manuelito. Ha origini sarde ma radici straniere, ecuadoriane più nello specifico. Infatti è cresciuto a Quito per poi tornare ad Olbia all’età di 11 anni.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, le informazioni disponibili su Manuelito sono davvero poche, anche in virtù della sua grande riservatezza. Non è dunque noto, al momento, se quest’ultimo sia impegnato o meno in una relazione.

Hell Raton: la carriera

Ha vissuto principalmente tra Londra e Milano, a Milano ha fondato nel 2012 insieme a Salmo, Slait ed Enigma la Machete Records, etichetta discografica indipendente italiana con la quale ha pubblicato 5 album:

2012 – Machete Mixtape

2012 – Machete Mixtape Vol II

2014 – Machete Mixtape III

2015 – Machete Mixtape Gold Edition

2019 – Machete Mixtape 4

Nel 2011 ha pubblicato la prima di tante canzoni della sua carriera. Si tratta di un singolo, rappato in spagnolo, dal titolo Multicultural. La clip pare sia stata girata a Londra, dove ha vissuto e lavorato per un periodo, prima di stabilirsi definitivamente a Milano.

Dal 2014 Hell Raton dedica gran parte delle sue energie a Machete Empire Records, dove ricopre il ruolo di CEO, e sforna un lato nerd inedito creando Machete Gaming, un canale su Twitch dove vengono trasmessi in live streaming gameplay e speciali che uniscono il mondo della musica rap e quello dei videogiochi.

Hell Raton e i social: Instagram e Twitch

Hell Raton è molto attivo sui social. Su Instagram vanta ben 185 mila follower anche se apparentemente ha aperto il profilo in concomitanza con l’inizio della sua avventura ad X Factor 2020.

Su Twitch ha fondato Machete Gaming, progetto in cui musica e gaming si fondono in una formula molto originale. Diventando nel tempo un punto di riferimento importante per la sua community nel ambito del gaming. Tra l’altro sempre su Twitch ha dato vita a dei progetti benefici tra cui Machete Aid on Twitch, una maratona che potesse dar voce ai lavoratori del settore musicale, duramente colpiti durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus.