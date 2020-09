Dimagrire con le buone abitudini: 4 comportamenti quotidiani al top

Un bicchiere d’acqua, uno di limonata, un bagno caldo e rilassante: voi non lo sapete ma sono buone abitudini che aiutano a dimagrire

Dimagrire è un fatto di abitudini, di costanza, di tavola ma anche di comportamenti quotidiani ai quali tante volte non pensiamo nemmeno. Anzi, ci sono delle cose che ci aiutano a dimagrire senza che nemmeno ce ne accorgiamo e non ci richiedono una particolare attenzione.

Partiamo dall’acqua. I nutrizionisti e di dietisti raccomandano sempre di bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno. Non lo fanno perché si divertono e nemmeno per accordi presi sotto banco con le aziende che la imbottigliano e la commercializzano. L’acqua aiuta a dimagrire perché favorisce la diuresi e aiuta a depurare il corpo.

Quindi tenete sempre a portata di mano una bottiglia oppure una borraccia bevendola a sorsi durante tutto l’arco della giornata. Reidrata, fa lavorare bene i reni, ma soprattutto è un metodo semplicissimo da seguire.

Un’altra soluzione liquida è un bel bicchiere di limonata o acqua e limone al mattino appena sveglie o comunque prima di colazione. Aiuta a bruciare calorie e basta il succo di mezzo limone per stare subito meglio. L’importante è che l’acqua sia tiepida per farla assimilare meglio dal nostro corpo.

Bagni rilassanti e colore della tavola, due segreti

E dopo i rimedi naturali liquidi per dimagrire, passiamo alla bellezza. Può sembrare strano, ma anche pensare al nostro corpo aiuta a dimagrire. Un bel bagno rilassante ad esempio, a base di acqua e olii essenziali, non aiuta soltanto a rilassarci. Profumi come timo, eucalipto o rosa migliorano la funzione renale. Basterà quindi riempire la vasca e mettere nell’acqua qualche goccia di olio essenziale. Hanno anche la funzione di sciogliere il grasso sotto pelle. Potete anche scegliere di usarli per un massaggio rilassante, otterrete lo stesso risultato.

Infine, anche se può sembrare strano, il colore rosso aiuta a dimagrire. Se preparate la tavola con una tovaglia rossa, come i tovaglioli, e usate piatti di quel colore, avrete meno sensazione di fame. Quindi metterete nel piatto porzioni di cibo più piccole e in automatico il vostro girovita vi ringrazierà.