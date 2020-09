Dieta a cena: tutti i piatti leggeri che puoi preparare velocemente!

Se è vero che la sera va consumato un pasto da poveri, oggi vi proponiamo una carrellata di piatti leggeri da mangiare di sera quando si sta seguendo un regime alimentare finalizzato al dimagrimento.

La sera infatti può essere uno dei momenti più rischiosi della giornata per chi sta seguendo una dieta finalizzata a perdere i chili di troppo poiché, a causa della stanchezza o addirittura della pigrizia si è più indirizzate a prediligere dei cibi pronti, talvolta cibo spazzatura, e ancora dei pasti totalmente sbilanciati in quanto a macronutrienti.

Ecco perché è molto importante dedicarci alla preparazione di piatti sani alla sera, che sfidino la nostra pigrizia prediligendo quindi delle preparazioni molto facili e veloci da mettere a tavola, che ci conferiscono un adeguato senso di sazietà senza appesantirci troppo.

La cena è importante anche se sei a dieta

La cena, come tutti gli altri pasti della giornata non va assolutamente saltata, questa purtroppo è una brutta abitudine di molti, errata, perché compromette il nostro benessere e la salute del nostro organismo in generale.

Anche se dobbiamo consumare una cena da poveri, secondo i dettami della dieta mediterranea, la migliore fra tutte da seguire, dobbiamo necessariamente ingerire qualcosa evitando di andare a coricare a stomaco vuoto. Questo infatti provocherebbe una possibile fame notturna che ci dirotterà su alimenti totalmente sbagliati al livello nutrizionale.

Sopperire a tutto ciò è molto semplice, basta andare a curiosare tra le ricette che vi proponiamo oggi, piatti light, sani, gustosi ma soprattutto che non vi faranno perdere troppo tempo.

Come si segue la dieta a cena?

Non è detto che la cena e la dieta non vadano d’accordo. Ci sono moltissimi modi per conciliare un regime strettamente dietetico con l’ora di cena. Basta avere un occhio di riguardo sugli alimenti che vengono scelti da portare in tavola. Riuscire a coniugare una sana alimentazione con degli stili di vita talvolta piuttosto frenetici non è così facile per riuscire a garantirci il mantenimento del nostro peso forma o portare avanti la fase successiva del dimagrimento. Ma non è impossibile!

Infatti esistono moltissime preparazioni leggere e con un apporto calorico davvero basso da preparare in poco tempo, nella nostra cucina. Queste si rivelano sempre deliziose se seguite passo passo, ogni fase porterà al risultato di un piatto sano, gusto, genuino. Molto spesso ci chiediamo cosa mangiare a cena per evitare di riprendere i chili persi, o non ostacolare il nostro dimagrimento e mandare all’aria tutti i sacrifici fatti fino a quel momento.

Il falso mito della pasta o carboidrati in generale a cena

Molte persone sono convinte del fatto che ad esempio mangiare pasta a cena non sia affatto a prova di dieta, niente di più errato! Mangiare una porzione standard di pasta a cena, con un condimento piuttosto leggero non compromette assolutamente i risultati che vogliamo ottenere. Infatti soprattutto quando non si è mangiata la pasta a pranzo o nei giorni in cui abbiamo svolto un’attività fisica che ha messo a dura prova la nostra forza o resistenza, possiamo concederci i nostri 80 g di pasta abbinata a condimenti basici e poveri.

Ecco perché vogliamo proporvi una lista di ricette che comprendono anche molti carboidrati e che si possono preparare velocemente così da averla disposizione per variare la vostra cena nei giorni della settimana.

Ricordate che prima di iniziare ad intraprendere un piano alimentare specifico dovete sempre rivolgervi ad un esperto, questo vi guiderà nel percorso alimentare svelandovi tutti i pericoli per la vostra salute e consigliandovi in maniera adeguata in base al vostro stile di vita. Oggi andrete curiosare tra le ricette utili per mantenere la linea senza rinunciare troppo alla bontà.

Mangiare e dimagrire si può, e anche a cena!

Ricordatevi inoltre che si può dimagrire mangiando, basta avere cura nella scelta dei cibi giusti, tutti quegli alleati per una sana cena dimagrante, ovviamente tra gli alimenti da consumare di sera ci sono gli asparagi, cetrioli, il cavolfiore, il pomodoro, le mele, come spezia il peperoncino. In realtà però ci sono anche dei cibi molto più specifici per perdere qualche chilo di troppo e riuscire a migliorare il vostro stato di ritenzione idrica se ne soffrite.

Molti di questi alimenti sono ovviamente parte integrante del regime alimentare che fa affidamento sulla dieta mediterranea, vediamoli tutti: figurano sicuramente il pesce, la frutta, tutte le carni magre, lo yogurt al naturale ed anche quello greco, le verdure, il tofu, le insalate, come bevande abbiamo il tè verde ma anche il caffè se consumato con moderazione, le patate tra cui anche quelle dolci che possiedono un indice glicemico molto più basso rispetto alle patate tradizionali. Inoltre, come suddetto, potete concedervi anche una moderata porzione di pasta, anche integrale, con un condimento davvero leggero senza esagerare con sale e olio, preferite sempre quello extravergine di oliva.

Pollo al curry in versione pratica e leggera

Il pollo al curry è una deliziosa ricetta anche per chi ancora pensa che prepararlo sia una pratica troppo elaborata e complicata: si sbaglia di grosso! Infatti per fare un buon pollo al curry basta avere da parte un pochino di brodo di pollo, è una preparazione che potete anticiparvi anche il giorno prima e conservare in frigorifero fino ad un massimo di due giorni. Per rendere al meglio al morbidezza del pollo, oltre al curry, potete andare a formare la tradizionale cremina grazie ad un ingrediente molto prezioso e dietetico, se assunto in moderate e quantità, che è l’olio di cocco oppure direttamente il latte di cocco.

Orata al forno semplice

Qui tutto quello che dovete fare è, se non te ve lo eravate fatto a pulire già in pescheria, lavare e pulire a dovere il pesce a disposizione, in questo caso vi proponiamo la ricetta delle orate al forno semplicissime, ma poi vi occorreranno davvero pochissimi ingredienti per ottenere un piatto raffinato, leggero e prelibato. Potete considerare anche di cuocere il pesce, di qualsiasi tipo, in base alla vostra preferenza, in umido.

Uova a ‘mo pappa al pomodoro

Chiamata anche pappa al pomodoro, questa è una ricetta davvero semplice e gustosa da preparare in pochissimi minuti, una pietanza che vi regalerà soddisfazione soprattutto dopo una giornata pesante al lavoro o di attività fisica, ma anche di studio.

È una ricetta adatta anche ai bimbi e si distingue dalle altre ricette facili per il suo colore, il suo tono energico, tutto grazie ad un alimento super che è il pomodoro.

Patate arrosto croccanti e veloci

Ebbene sì, le patate se consumate in dosi oculate sono delle perfette ma inaspettate alleate per una dieta sana e dimagrante, basta cuocerle nel forno ed avrete il contorno per una cena leggera, avrete inoltre la possibilità di impreziosirle con spezie a piacere, noi vi consigliamo senza dubbio il rosmarino con il suo profumo inconfondibile e da abbinare alle patate un petto di pollo alla piastra oppure delle polpette vegetariane.

Petto di pollo alla mediterranea

Questa è una ricetta ricca, un pollo dai 1000 colori, da gustare per tutta la famiglia. Potete prepararlo in una grande pentola antiaderente e gustarlo insieme ai vostri cari regalando alla cena quel tocco di colore che a volte, quando si è presi dalla stanchezza, manca. Metterete tutti d’accordo e per di più vi assicurerete un sacco di principi nutritivi buoni.

Polpette di melanzane rapide e perfette per la cena

Piatto perfetto poiché una tira l’altra, questa è veramente una preparazione light da fare in pochissimo tempo e per di più che potete anticiparvi semplicemente al mattino, prima di uscire di casa per i vari impegni, la preparazione delle melanzane. Nel momento in cui sarete intente a fare la colazione potete accendere il forno e mettere a cuocere le melanzane che poi vi serviranno alla sera per andare a comporre le vostre polpettine light. Un’idea veloce e sfiziosa anche per un aperitivo in famiglia.

Salmone grigliato gustoso

Non vi aspettate la necessità di avere una griglia vera e propria, infatti ci sono moltissime pentole fatte esattamente a griglia dove è possibile ottenere lo stesso risultato per carne e pesce. È per questo che vi proponiamo un salmone gustoso grigliato, aromatizzato da spezia a piacere e se volete accompagnato da delle cremine o salse, sempre light, con una base di yogurt greco.

Insalata di pomodori, ricetta, insalata di pomodori e cetrioli

Freschissima e veloce, dovrete soltanto tagliare le verdure, lavarle e asciugarli per bene ed andare a creare la vostra super insalatona fresca da abbinare sicuramente a delle fette di pane tostato integrale o di segale.

Polpette di tonno al limone

Le polpette di tonno al limone sono uno sfiziosio secondo piatto, alternativo rispetto alle solite polpette, ideale da preparare anche in estate o quando si ha voglia di qualcosa di leggero e fresco. Queste polpette con tonno e patate sono cotte in forno e pronte in pochissimo tempo.

Finocchi gratinati al forno

I finocchi gratinati al forno sono perfetti per una cena con verdure e pochissime calorie. Per realizzarli bastano pochi step, una cena con i fiocchi a base di leggerezza. Ottimo contorno vegetariano.

Burger di ceci

Burger di ceci perfetti per grandi e piccini, con cottura in padella, e richiederanno pochissimo del vostro tempo. Un’alternativa prelibata al classico burger di carne, anche un’idea per far mangiare ai più piccoli un legume prezioso come il cece.

Zucchine ripiene al forno

Le zucchine ripiene al forno sono gustosissime si possono accompagnare sicuramente ad un’insalata fresca, di pomodori, di finocchi basta farcirle e infilarle nel forno per assicurarvi un piatto sano, ricco, dal potere saziante. Ideale da servire anche come idea-aperitivo tra amici oppure come antipasto servito assieme a dei peperoni ripieni ma anche delle patate.