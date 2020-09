Un’idea tipicamente italiana rivisiatta con intelligenza e creatività: nasce così il Dalgona Coffee, cappuccino al contrario

Cappuccino sì, ma capovolto: è l’idea rivoluzionari del Dalgona Coffee, una ricetta velocissima perché pronta in due minuti, e

. Dal nome sembra americano e invece è nato in Corea del Sud durante i lunghi mesi del lockdown e grazie al web è arrivato in tutto il mondo.

Il nome deriva Dalgona Candy, il lecca lecca che è un must per i bambini coreani. Perfetto da preparare al mattino per colazione ma anche da servire alla fine di un pasto oppure a merenda, parte da ingredienti comuni ma con un’idea originale: il cappuccino all’italiana servito al contrario, in tutto solo 90 calorie.

Potete anche preparare una versione vegana sostituendo il latte vaccino con latte vegetale tipo latte di mandorla o latte di riso. E al posto del caffè solubile potete anche usare l’orzo per dare un sapore leggermente diverso.

Dalgona Coffee, ricetta e alternative

Il Dalgona Coffee è ottimo consumato subito, ma potete conservare la cremina in frigo per due giorni, ben coperta. E se volete una bevanda gustosa e dissetante, aggiungete qualche cubetto di ghiaccio per creare un cappuccino freddo.

Ingredienti

400 ml di latte intero

1 cucchiaio di caffè solubile

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di acqua

Preparazione

Il Dalgona Coffee pasrte con il caffè solubile. Versatelo in una ciotola e poi unite subito lo zucchero e l’acqua. Quindi iniziate a montare tutto con le fruste elettriche, aumentando poco alla volta la velocità. Bastano un un paio di minuti per ottenere una crema densa con una bella schiuma in superficie.

Poi versare il latte, sia caldo che freddo a seconda di come avete deciso di consumarlo, in due tazze e distribuite sopra la crema di caffè. A quel punto il vostro Dalgona Coffee è pronto per essere servito. Ma se cercate una soluzione più golosa, spolverizzare la superficie con un po’ di cacao.