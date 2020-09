Nella giornata di ieri è stata diramata una nuova allerta alimentare per un lotto di salamini. Tutte le informazioni per riconoscerli e su come comportarsi.

Le allerte alimentari, ultimamente, sembrano essere all’ordine del giorno. Per questo motivo è molto importante prestarvi assoluta attenzione in modo da evitare di mangiare cibi che, invece, andrebbero riportati indietro.

Il Ministero della Salute, a tal proposito, ha diramato proprio ieri un richiamo per un lotto di salamini della Bon-Ton salumi. Il motivo è, come spesso accade, legato alla presenza di salmonella. Scopriamo i dati per riconoscere il prodotto e perché non va assolutamente consumato ma riportato indietro.

Richiamo alimentare per un lotto di salamini con presenza di salmonela

Come accennato, il richiamo alimentare arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute e riguarda un lotto di salamini. Queste sono le informazioni a riguardo:

Nome del prodotto: Salamini Stag.S.

Marchio: Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS

Ragione sociale OSA: Salumificio Monte Penice SRL

Lotto di produzione: 03/09/30

Marchio di identificazione dello stabilimento: IT 9 85 L CE

Nome del produttore: Salumificio Monte Penice SRL

Sede dello stabilimento: Via Roma 72 – 29029 Rivergaro (PC)

Descrizione prodotto: Fila da 4 salamini per un peso totale di circa 1 Kg

Motivo del richiamo: Presenza di salmonella

Nell’avviso del Ministero è stata anche inserita una nota in cui si invitano i consumatori in possesso del lotto sopra indicato di con consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita dove l’hanno acquistato. In questo modo potranno ottenere un rimborso o ricevere indietro un altro prodotto di egual valore.

Come detto prima, le allerte alimentari sembrano in aumento. Tra le più recenti, diramate in questi giorni, ricordiamo il richiamo di due tipi di biscotti, l’allerta per del salmone affumicato, il richiamo per un preparato per insalata e l’allerta per del cioccolato di marca.

Tutti avvisi importanti che è possibile riconoscere in tempo seguendo le varie segnalazioni che vengono fatte ogni giorno e che possono aiutare a prendersi maggiormente cura di se e della propria famiglia. Un traguardo che è possibile raggiungere solo diventando dei consumatori consapevoli e sempre informati sui propri acquisti.