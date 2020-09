Cioccolato, zucchero, panna, burro e cacao: messi tutti insieme fanno nascere un dolce delicato e buonissimo, come il tortino di cioccolato con salsa mou

Dolci al cucchiaio ce ne sono tanti e molti sono anche semplici da preparare. Ma diciamoci la verità: nessuno scalda il cuore e dà soddisfazione come un tortino al cioccolato. Oggi ne prepariamo uno accompagnato con una salsa mou semplice ma gustosissima.

Lo diciamo subito, non è propriamente un dolce dietetico, perché ci sono lo zucchero e la panna. Ma per una volta possiamo anche fare un’eccezione e concederci una pausa piacevole e goduriosa,. Ancora di più perché sappiamo di averlo preparato con le nostre mani.

Ingredienti:

4 uova

150 g farina 0

150 g zucchero

½ bustina di lievito

200 g cioccolato fondente

200 g burro

20 g cacao amaro in polvere

Per la salsa mou:

300 ml panna fresca

300 g zucchero

Per la guarnizione:

menta fresca

zucchero a velo

Tortino di cioccolato con salsa mou

Il tortino di cioccolato con salsa mou può essere conservato al massimo per un paio di giorni in frigorifero ed è un dolce al cucchiaio buono in tutte le stagioni.

Preparazione:

Riempite con acqua una pentola larga e bassa, quindi versate il cioccolato a pezzi e il burro a tocchetti in un pentolino, adagiandolo nella pentola con l’acqua. Mettete tutto sul fuoco e fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato.

In una ciotola a parte, sbattete le uova e lo zucchero aiutandovi con le fruste elettriche, fino a quando diventano chiare e spumose. Poi setacciate la farina con il lievito e il cacao amaro, unendo tutto alle uova con lo zucchero. Incorporate anche il cioccolato sciolto e mescolate con cura. A quel punto la base dei tortini sarà pronta.

Distribuite il composto in 6 stampini imburrati e leggermente infarinati, cuocendo in forno a 190° per 9-10 minuti.

Intanto preparate la salsa: versate 100 ml di acqua e lo zucchero in un pentolino e lasciate cuocere a fuoco dolce per circa 10 minuti. Quando lo zucchero inizia a caramellare, unite anche la panna e cuocete ancora a fuoco basso per 5 minuti, mescolando con cura.

Infine versate un cucchiaio di salsa mou nel piatto di servizio e distribuitela sulla base. Poi adagiate sopra il tortino ancora caldo, spolverizzate con zucchero a velo e con due foglioline di menta fresca.