I segni zodiacali che sono bravi a risparmiare

Scopri quali sono i segni dello zodiaco particolarmente bravi a risparmiare e quali, invece, non lo sono affatto.

Risparmiare, specie di questi tempi, è più che mai importante. Tra cassa integrazione, figli a casa, lavoro intermittente e cambiamenti di ogni tipo, ogni più piccolo risparmio può fare la differenza e dare una sensazione di sicurezza in più. Essere bravi a risparmiare, però, non è da tutti.

Per quanto ci si sforzi, ci saranno sempre persone incapaci di resistere a determinate tentazioni ed altre che, invece, sapranno mettere da parte il più possibile, riducendo ogni spesa possibile. Si tratta di differenze che possono dipendere dal carattere, dal modo di vedere le cose e, tra le altre cose, dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, proveremo a scoprire quali sono i segni più bravi a risparmiare e dove cedono gli altri. Un modo per analizzarsi e capire su quali punti lavorare al fine di trovare una buona via di mezzo.

I segni zodiacali che sono dei grandi risparmiatori e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli per nulla inclini al risparmio

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete amano la vita semplice e piacevole da vivere. Ciò li porta a viziarsi sempre un po’ e a farsi più regali di quanti non ne servano. Se si parla di risparmio, quindi, cadono molto male. Perché per loro, fare acquisti è quasi vitale e non c’è modo di cambiare le cose. Certo, impegnandosi possono stringere la cinghia ed evitare spese superflue. Ci saranno però sempre delle tentazioni alle quali non sapranno resistere e che rischiano di portali a spendere più del dovuto proprio quando non possono permetterselo. Cambiare priorità sarebbe l’unica soluzione possibile ma prevede una presa di coscienza che non tutti sono pronti ad avere. Chi ne avrà voglia, però, potrà abbracciare un nuovo modo per sentirsi appagato e soddisfatto, imparando a risparmiare davvero e, sopratutto, senza starci male.

Toro – Quelli che se proprio devono…

I nativi del Toro sono persone che amano concedersi ogni lusso possibile. Ciò li spinge a spendere tanto per sostenere uno stile di vita agiato ed in grado di gratificarli costantemente. Si tratta però anche di uno dei segni più posati dello zodiaco. E questo particolare gioca un ruolo molto importante che li spinge a saper fare buon viso a cattivo gioco. Quando la situazione lo rende necessario, quindi, i nativi del segno sono perfettamente in grado di contenersi nelle spese. E se si impegnano al massimo riescono persino a mettere da parte cifre importanti. La cosa avviene però solo in caso di vere e proprie emergenze. Altrimenti, i nati sotto il segno del Toro preferiscono spendere senza farsi troppi problemi. E tutto perché più concentrati a vivere il presente. Almeno per ciò che riguarda piaceri e divertimento.

Gemelli – Quelli che non sono poi così bravi

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono ad alternare il loro modo di essere passando dallo spendere tanto al farsi più morigerati. Ciò nonostante, un po’ per via del loro esser duale e un po’ perché per natura non amano le costrizioni, non rientrano tra i bravi risparmiatori. Per loro, quando c’è l’esigenza di acquistare qualcosa, non farlo è un vero spreco. E ciò vale anche se quel che desiderano non è necessario e se il costo è esoso. I nativi del segno hanno anche la particolarità di non saper resistere al bisogno di circondarsi di cose nuove. Una necessità che li spinge a rinnovarsi di continuo e, di conseguenza, a fare nuovi acquisti. A dirla tutta non sono neanche particolarmente desiderosi di imparare l’arte del risparmio. Perché tutto sommato, anche se ciò può spingerli a qualche problema economico, preferiscono correre il rischio che limitarsi in partenza.

Cancro – Quelli che se si impegnano sanno risparmiare

I nativi del Cancro rientrano a sorpresa tra i segni dello zodiaco in grado di risparmiare. Sebbene non siano immuni alla tentazione dei nuovi acquisti, non hanno quasi mai esigenze particolari e tali da spingerli a spendere più di quanto posseggono. Certo, di base non sono molto bravi a gestire le spese ma se si tratta di fare dei tagli, quando si impegnano possono ottenere persino dei buoni risultati. Cosa che avviene sopratutto se prendono la cosa come una sfida. In tal caso, il piacere di mettere da parte dei soldi li spingerà a spendere sempre meno. E poco importa se questo significa passare da un estremo all’altro. Così facendo saranno in grado di raggiungere l’obiettivo prefissosi. E tutto persino divertendosi.

Leone – Quelli che faticano un po’

Anche i nati sotto il segno zodiacale del Leone non rientrano tra i segni più bravi a risparmiare. Per loro che vivono di apparenze, poter acquistare nuovi beni in grado di farli sentire più belli e più ricchi è infatti fondamentale. Se sono costretti dalle necessità riescono comunque a raggiungere l’obiettivo. Cosa che fanno con particolare fatica e non certo di buon umore. Ciò nonostante si impegnano quanto serve e sono più che felici di ottenere dei risultati. Quando il periodo di necessità passa, però, il loro istinto è quello di tornare ad agire come sempre. E ciò significa fare acquisti anche importanti che useranno per consolarsi del periodo in cui sono stati costretti a privarsi di tante piccole cose. Insomma, per loro mettere qualcosa da parte è davvero difficile e, cosa più importante, giova in modo particolare sul loro umore.

Vergine – Quelli che sono abili risparmiatore

I nativi della Vergine sono sicuramente in cima alla classifica dei bravi risparmiatori. Razionali come pochi sono in grado di anticipare addirittura i tempi, capendo quando è meglio muoversi per mettere da parte qualcosa. Previdenti e spesso pessimisti, si impegnano al massimo per evitarsi brutte sorprese e ciò fa di loro persone in grado di fare anche dei sacrifici pur di raggiungere l’obiettivo di risparmiare qualcosa. Se a ciò si unisce la loro propensione per i calcoli e per la pianificazione, è facile immaginare come il risparmio gli scorra praticamente nelle vene. Anzi, per certi aspetti si potrebbe quasi dire che sono così tirati da non rilassarsi neppure quando possono, evitando sempre e comunque ogni spesa che ritengono non indispensabile. Per fortuna, quando decidono di concedersi un regalo si lasciano andare abbastanza da puntare la meglio, godendosi a pieno quanto faticosamente meritato. Cosa che, ovviamente, capita decisamente di rado.

