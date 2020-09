Confessione senza filtri di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5: “Ho usato gli uomini come loro fanno con le donne, per mia madre ero una rivale”.

Quella di Patrizia De Blanck è stata una vita intensa e ricca di esperienze che la contessa ha cominciato a raccontare ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 5. Questa mattina, infatti, con Adua Del Vesco e Matilde Brandi ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi il rapporto con la madre e, successivamente, quello con gli uomini. Quello della contessa è un racconto senza filtri e che ha affascinato la Brandi e la Del Vesco che hanno ascoltato con grandissimo interesse le sue parole.

Patrizia De Blanck racconta la sua vita al Grande Fratello Vip: “Quando sono cresciuta, mia madre mi vedeva come una rivale. Con gli uomini ho fatto quello che loro fanno con le donne”

“Se un uomo non era importante, mia madre non lo considerava. Lei, infatti, è stata l’amante di Churchill, di Tazio Nuvolari, di tutti i più grossi”: comincia così il racconto di Patrizia De Blanck che, dopo uno sfogo mattutino, ha cominciato a svelare quello che è stato il suo rapporto con la madre.

“Quando a 15 anni ho cominciato ad essere bella, mia madre non mi ha più vista come figlia, mi ha vista come sua rivale. Allora lì è cominciato un periodo tosto tanto che a 16 anni mi sono sposata con Antony. Lo conobbi ad agosto e lo sposai a dicembre perchè una volta, le ragazze di buona famiglia, potevano andare via di casa solo con il matrimonio“, racconta la contessa.

“Oppure si facevano suore”, commenta Matilde. “Suora non faceva per me. Sarei stata la monaca di Monza anche se c’è stato un momento quando stavo in collegio con le suore in cui avevo paventato l’idea di farmi suora, ma quest’idea è durata molto poco“, aggiunge ancora.

“Dopo tre mesi l’ho lasciato, ma non perchè l’ho trovato a letto con il mio migliore amico perchè sono molto open e non me ne frega niente”, spiega. Alla domanda di Matilde Brandi se si fosse accorta dell’interesse del suo primo marito per gli uomini, la contessa confessa sincera: “E’ stato il mio primo uomo, dopo mi sono ripresa e ho recuperato, ma lui è stato la mia prima volta”.

Dopo la fine del primo matrimonio, Patrizia è tornata a casa della madre, ma poco dopo ha deciso di andare a vivere da sola: “All’epoca avevo un ambasciatore che era il mio schiavo e gli ho fatto fare tutte le cose. Ho usato gli uomini pazzi d’amore per me. Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne. Ho sempre difeso le donne e con gli uomini ho fatto di tutto e di più perchè ero bellissima, ricchissima e intelligentissima“, conclude.