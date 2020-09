Patrizia De Blanck una furia con Zorzi al GF Vip: “Non capisci niente!”

Patrizia De Blanck ha perso la calma con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip per poi fargli una bizzarra confessione subito dopo.

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Grazie al suo carattere fumantino, la nobile non è passato inosservata né per il pubblico a casa né per i suoi compagni di viaggio, che non di rado si ritrovano a “sopportare” i suoi divertenti sfoghi.

Nelle scorse ore, i concorrenti di Signorini si sono chiesti se la produzione contasse i giorni della loro avventura dalla prima diretta di lunedì sera oppure se il conteggio iniziasse il giorno dopo.

Tommaso Zorzi, che poco prima ha confidato perché è finita tra Giulia De Lellis e Damante, insieme a Massimiliano Morra sosteneva che il conteggio sarebbe effettivamente partito dal martedi dopo la diretta in quanto il giorno prima non sono entrati nello stesso momento, ma anche se fosse il primo ingresso è avvenuto in serata e non dal mattino, quindi non potrebbe essere il lunedì conteggiato.

Patrizia, invece, è del parere opposto e dopo aver spiegato il suo punto di vista una volta, e non condiviso dagli altri, si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

“Ma non capisci un cazz* Tommaso!” ha esordito Patrizia. “Ti sto dicendo che siamo entrati lunedì quindi si conta da quel giorno” ha aggiunto. “E che cazz*, basta!” ha concluso. “Mi sembravi intelligente, invece non lo sei”.

Patrizia De Blanck ha perso la calma con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, ma fortunatamente lui ha compreso il carattere della sua compagna di viaggio ed ha reagito alle offese con il sorriso sulle labbra. Anche perché lei, da lì a poco, gli ha confidato un bizzarro retroscena.

GF Vip, Patrizia De Blanck senza freni con Zorzi: la bizzarra confessione

Patrizia De Blanck, dopo aver rimproverato Tommaso Zorzi al GF Vip, gli ha anche confidato che prima di varcare la famosa soglia rossa non avrebbe mai creduto di poter legare con lui durante il corso di quest’esperienza. Anche se sua figlia, Giada De Blanck, le aveva confidato che secondo lei Tommaso sarebbe stato il concorrente con cui avrebbe legato di più nel reality show di Alfonso Signorini.

“Io non lo avrei mai detto che io e te avremmo legato così tanto” ha ammesso Patrizia, che poco prima aveva parlato del suo difficile rapporto con la madre. “Invece mia figlia Giada me lo avevo detto” ha spiegato. “Mi ha detto vedrai mamma che secondo me diventerete buoni amici” ha proseguito Patrizia De Blanck al GF Vip. “E infatti ora io e te siamo diventati la strana coppia“ ha concluso.

Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, effettivamente, sono diventati la strana coppia e i veri protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Senza di loro, infatti, quella casa non sarebbe più la stessa.