Flavia Vento prende una drastica decisione dopo il GF Vip: “Lo denuncio”

Flavia Vento ha scelto di prendere una drastica decisione, passando per le sedi legali, dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip.

Flavia Vento è una delle concorrenti che sicuramente non è passata inosservata durante il corso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, visto che è durata meno di un gatto in tangenziale.

La showgirl, infatti, dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso, ha deciso di abbandonare il gioco, in quanto avrebbe sentito troppo la mancanza dei suoi cani all’interno della casa più spiata d’Italia. Tale scelta ha fatto parecchio discutere non solo i suoi compagni di viaggio, abbastanza increduli della scelta repentina di Flavia, ma anche del pubblico a casa che si sono chiesti come mai abbia scelto di partecipare se è crollata dopo soltanto qualche ora dal suo ingresso.

Come immaginabile, però, dopo la sua uscita sono spuntati numerosi retroscena sul motivo del suo abbandono e Amedeo Venza su Instagram ha rivelato di aver raggiunto la Vento, attraverso una chiamata al telefono, mentre si trovava in albergo e che lei gli avrebbe confermato la versione che indicava nel motivo del suo abbandono la mancanza dei suoi fedeli amici a quattro zampe.

Flavia, sui social, non solo ha smentito la telefonata annunciata da Venza, ma ha rivelato anche che ha sposterà il tutto nelle sedi giudiziarie: denunciandolo.

Flavia Vento vuole denunciare Amedeo Venza dopo il Grande Fratello Vip perché si sarebbe inventato una telefonata mai avvenuta prima d’ora.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento contro Amedeo Venza: “Non so chi sia”

Flavia Vento, com’è possibile leggere dal post riportato in fondo all’articolo, ci ha tenuto a specificare su Twitter che non solo questa presunta telefonata con Amedeo Venza non è mai avvenuta, ma che lei non lo conoscerebbe nemmeno, né di persona né di fama.

“Io non ho la minima idea di chi sia questa persona” ha subito chiarito Flavia Vento dopo il ritiro dal GF Vip. “Non l’ho mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo” ha proseguito la showgirl sul suo profilo social. “Io sono tornata a casa mia” ha aggiunto. “Ora lo denuncio, ma che schifo!“ ha concluso furiosa la showgirl.

Il web sembra essere tutto dalla parte di Flavia, che durante la sua esperienza nella casa si era lasciata andare ad un pianto di sfogo, convinto che la showgirl non abbia avuto questa conversazione con l’influencer. Quest’ultimo, tra l’altro, sul suo profilo Instagram ha replicato suggerendo alla Vento di farsi una risata.

“Ma fattela una risata” ha replicato Venza. “Hai pianto troppo in questi giorni“ ha aggiunto. “Ma poi cosa vorresti denunciare? Dovremmo essere noi a denunciarti per tutte le volte che abbandoni i reality” ha concluso. “Manco stessi andando al patibolo, ma chi ti dice di partecipare?”

Amedeo venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo! — Flavia vento (@Flaviaventosole) September 17, 2020

La lite tra Flavia Vento e Amedeo Venza ha appassionato il web che si è schierato dalla parte della showgirl, visto che la risposta dell’influencer sembrerebbe far intuire che questa telefonata non ci sia mai stata.