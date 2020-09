Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incontrano De Martino: lei fugge via

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno incontrato, per puro caso, Stefano De Martino a Milano. Lei, piuttosto che salutarlo, è corsa via.

Non c’è pace per la famiglia di Belen. Cecilia Rodriguez, nelle scorse ore, è finita di nuovo al centro del gossip. E no, questa volta la sua presunta crisi con Ignazio Moser non c’entra nulla. A far parlare è stato l’incontro della coppia, diventanti di nuovo inseparabili, e l’ex cognato Stefano De Martino.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, sul nuovo numero in uscita, la coppia avrebbe incontrato per caso il conduttore di Made in Sud e la sorella minore di Belen, che lo aveva già ignorato in aeroporto qualche tempo fa, sarebbe corsa a gambe levate evitando ogni possibile contattato con De Martino, mentre il suo compagno Ignazio Moser ha deciso di scambiare quattro chiacchiere con lui in memoria dei vecchi tempi trascorsi insieme.

Cecilia Rodriguez ha evitato Stefano De Martino, non rivolgendogli nemmeno un saluto fugace. Sembra più chiaro che mai che i rapporti tra i Rodriguez e il conduttore di Made in Sud non sono dei migliori.

Stefano De Martino e Ignazio a Milano: Cecilia Rodriguez preferisce il cane

Il settimanale, oltre a raccontare di questo triste episodio, triste perché sono persone che insieme hanno condiviso tanti bei momenti, ha ripercorso per filo e per segno come sarebbe avvenuto il tutto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano scelto di prendersi un aperitivo in un bar di Milano, fin qui non c’è assolutamente niente di male, fin quando i loro occhi non avrebbero incrociato quelli di Stefano De Martino.

La sorella di Belen, che sembrerebbe fare sul serio con Antonino Spinalbese, avrebbe evitato ogni possibile contatto, correndo via e portandosi dietro il suo cane, Aspirina. L’ex sportivo, invece, avrebbe preferito reagire in maniera totalmente apposta, andando incontro al conduttore di Made in Sud e scambiando con lui qualche parola.

Ignazio Moser ha salutato Stefano De Martino mentre Cecilia è scappata via, preferendo la compagnia del suo cagnolino piuttosto che quella che un tempo era il suo ex cognato. Di parere completamente diverso, invece, sembrerebbe essere Belen che per amore di Santiago, il figlio nato da quello che era il loro amore, ha preferito avere un rapporto civile con il ballerino.

Cecilia e Ignazio, tra l’altro il padre di quest’ultimo è pronto a diventare nonno, hanno parere discordanti rispetto a De Martino. Anche se quest’ultimo, è bene chiarire, non si sarebbe mai espresso in maniera negativa su di loro e Belen da quando il ritorno di fiamma non ha funzionato come speravano. Non di rado, invece, è stato il destinatario di non poche frecciatine da parte della famiglia Rodriguez.