Allerta alimentare per due tipi di biscotti

Allerta alimentare per due confezioni di biscotti. Tutte le informazioni da non perdere di vista.

In questi giorni è uscita una nuova allerta alimentare relativa al richiamo di due confezioni di biscotti. La notizia arriva sia dal sito del Ministero della Salute che dal quello dell’azienda Giuliani e riguarda nello specifico la possibile presenza di allergeni non riportati in etichetta. Un problema che può rivelarsi anche grave per chi è allergico a quel determinato prodotto.

A seguire, quindi, ci sono tutte le informazioni riguardanti i due pacchi di biscotti richiamati e sulle le modalità per restituirli qualora fossero stati acquistati. Il consiglio, qualora li si abbia in casa è ovviamente quello di non consumarli.

Allerta alimentare per due confezioni di biscotti

I biscotti richiamati dall’azienda Giuliani sono i cookies giusto di due gusti diversi.

A seguire le descrizioni di entrambi i biscotti da non consumare qualora si fosse allergici alla soia.

Nome dei prodottoìi: Cookie Sg avena cocco, cioccolato e arancio e Cookie Sg Mirtilli rossi e cioccolato

Nome del marchio: Giusto senza glutine

Nome o ragione sociale dell’Osa: Giulani S.p.A. Via P. Palagi, 2 – 20129 Milano

Lotti di produzione: 23042021 e 03052021

Nome del produttore: Shankara Bulcaria ltd

Sede dello stabilimento: bul Andrey Lyapchev, 51 – Mladost 1 Sofia Bulgaria

Data di scadenza: 23/04/2021 e 03/04/2021

Confezione: da 50 grammi

Motivo del richiamo: presenza accidentale di tracce di soia non dichiarata in etichetta

Sul sito della Giuliani è stato riportato che un controllo aggiuntivo sugli allergeni ha portato alla luce la presenza di tracce di soia. Per questo motivo è stato effettuato il richiamo che è rivolto in particolar modo ai soggetti allergici alla soia che sono pertanto invitati a riportare indietro le confezioni di biscotti. In questo modo potranno avere indietro i soldi o un prodotto equivalente.

Restare sempre informati sulle allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e delle persone che si amano. Così facendo, infatti, si sa sempre quali prodotti evitare o a quali prestare attenzione. E restando in tema di allerte, ricordiamo le più recenti che sono il richiamo di un lotto di salmone affumicato e l’allerta per il preparato per l’insalata di mare.