X Factor 2020: tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi all’edizione

Da domani 17 settembre ritorna su Sky, il format televisivo incentrato sulla scoperta di nuovi talenti emergenti: X Factor. I giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton sono pronti.

Il palco è pronto e ogni giudice è pronto a dire la sua e portare la propria personalità in scena in un’edizione totalmente nuova e differente dalle precedenti, sia per la realizzazione (in periodo di Covid-19 e le attuali norme sanitarie hanno modificato gli assetti) sia per la centralità del concetto di “talento”, non più solo bravura canora ma anche capacità di scrittura, composizione e produzione musicale.

L’edizione 14 pone al centro l’artista a 360° e lo fa con una giuria composta da artisti ecclettici.

Persino lo studio è stato completamente rinnovato, con uno stile Urban, essenziale e ricco di energia.

Grande assente di #XF2020? Il pubblico.

Un grande assente per la nuova edizione sarà il pubblico che a causa delle normative vigenti non potrà presenziare. Nonostante ciò, la sua mancanza non sarà un limite anzi contribuirà a rendere più “intima” e “accogliente” l’atmosfera di questa 14° edizione di X Factor. Un “Back to music”, come recita il claim di questa edizione.

Tra le 40mila candidature sono stati scelti i migliori che presenziaranno davanti ai giudici per far vedere di che pasta sono fatti. Ogni giudice ha la sua caratteristica, la sua cultura musicale e sarà bello vederli insieme. Emma, la new entry nel cast di #XF2020 e unica donna in giuria è reduce da Amici, forse questo la rende la più empatica e la più affine ai concorrenti, riuscendo a riconoscere le problematiche e le difficoltà di chi si trova ad essere giudicato. “Essere stata dall’altra parte mi fa capire che bisogna essere empatici con le persone che salgono sul palco, racconta la Marrone.

Manuel Agnelli e Mika sono due grandi ritorni di questa edizione, d’altronde “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Hell Raton la musica la vive da discografico, talent scout e manager, assicurando di applicare nel programma lo stesso criterio che applica per la sua caccia ai talenti.

Alla conduzione per la decima edizione è confermato Alessandro Cattelan.