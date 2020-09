Soufflé di zucchine e formaggio al microonde: una cottura diversa

Il soufflè richiama subito la cottura in forno. Ma questa volta stupirete tutti preparando i soufflé di zucchine e formaggio al microonde

Ormai lo abbiamo imparato; non esiste solo più la cottura tradizionale, sui fornelli o al forno, ma esistono anche altri metodi altrettanto efficaci. Per questo oggi prepariamo dei soufllé di zucchine e formaggio al microonde, per un risultato finale sorprendente e gradevole.

Hanno il grande vantaggio che possiamo prepararli in pochi minuti e quindi ci risolvono un pranzo o una cena. In più la cottura al microonde preserva tutto il potete nutrizionale degli ingredienti senza rovinarli e non ha bisogno di grosse cure. Un modo intelligente per fare mangiare le zucchine anche ai più piccoli e per portare a tavola un piatto completo.

Soufflé di zucchine e formaggio al microonde, i tempi di cottura

Per questa ricetta dei soufflé di zucchine e formaggio al microonde abbiamo utilizzato la gruviera. Se non vi piace vanno benissimo altri formaggi che si sciolgono in forno, scegliete voi.

Ingredienti:

200 g di zucchine

30 g di farina

2 uova

2,5 dl di latte fresco

60 g di gruviera

1 cucchiaino di lievito per torte salate

burro

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate dalle zucchine: spuntatele, lavatele e dopo averle asciugate con un canovaccio (o carta da cucina) grattugiatele con una grattugia a fori grossi. Poi versatele in un contenitore che vada bene anche nel microonde, unite una noce di burro e tappate chiudi con della pellicola. Cuocete

4 minuti a 600 Watt, ricordandovi dopo 2 minuti di tirare fuori il contenitore dando una veloce mescolata.

In un altro contenitore da microonde mettete a fondere 30 g di burro nel microonde per

45 secondi alla massima potenza. Quindi tiratelo fuori, unite la farina e versate a filo il latte, a temperatura ambiente, mescolando con una frusta a mano. Poi cuocete per 3 minuti a 600 W, mescolando anche in questo caso una o due volte. Quando è pronta, togliete questa besciamella dal microonde e lasciatela intiepidire.

Sgusciate le uova separando i tuorli dagli albumi, poi montate gli albumi a neve ben ferma. Aggiungete alla besciamella ormai tiepida le zucchine, la gruviera grattugiata, i tuorli e il lievito, poi regolaste di sale e di pepe.

Amalgamate delicatamente anche gli albumi a neve. Distribuite il composto in quattro cocottes individuali imburrate e cuocete per circa 7 minuti nel microonde a 600 W. Quando sono pronte, tiratele fuori, lasciatele riprendere un paio di minuti e servitele.