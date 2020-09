Sofia e Amedeo, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 11 anni.

Sofia e Amedeo sono una delle coppie scelte dalla redazione di Temptation Island per prendere parte all’edizione, la seconda che la vede al timone del programma ma la prima che riguarda i nip, di Alessia Marcuzzi.

Entrambi sono di Perugia, anche se lei proviene da Celalba, mentre lui da Città di Castello. La coppia attualmente non convive, nonostante il loro amore duri da ben 11 anni. Lei lavora come impiegata, mentre lui è un operaio.

Sofia ed Amedeo di Temptation Island riusciranno a risolvere i problemi che li hanno spinti a prendere parte al progetto? Ecco cosa hanno dichiarato ai microfoni di Witty.

Sofia e Amedeo: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

E’ Sofia che sceglie di contattare il programma perché è stanca di vivere in uno stato di limbo con il suo fidanzato. La loro storia dura da 11 anni e non ha di certo le intenzioni di fare l’eterna fidanzatina, ma vuole che il suo rapporto con Amedeo raggiunga uno step successivo: quello della convivenza. Lui non sembra pensarla allo stesso modo e preferisce prendersi ancora un altro po’ di tempo. Temptation Island aiuterà loro a fare chiarezza?

“Ho scritto io alla redazione perché dopo 11 passati insieme credo che questo rapporto debba avere una svolta” ha subito messo in chiaro lei nel video di presentazione su Witty tv. “Questa situazione non mi fa dormire la notte e pretendo che nella nostra storia avvenga un cambiamento” ha spiegato ai microfoni di canale 5. “Ho 30 anni e credo sia un mio diritto pensare a mettere su famiglia ed ad una convivenza“ ha aggiunto. “Sono stanca di aspettare lui, che non fa altro che inventare scuse pur di non venire a vivere con me” ha ammesso.

“Inoltre non posso nascondere che ho il sospetto che mi abbia tradito“ ha confidato lei alle telecamere. “La scorsa estate ho trovato una lettera a casa sua destinata ad un’altra donna” ha spiegato Sofia di Temptation Island. “Si è giustificato dicendo che non l’aveva scritta lui, ma che era di un suo amico e che doveva semplicemente darla alla ragazza in questione” ha concluso. “Dopo 11 insieme voglio guardare in faccia le cose come stanno“ ha aggiunto.

Amedeo, invece, è di molte meno parole e durante la sua presentazione ha ammesso di non essere pienamente consapevole del sentimento che prova per lei.

“Ho accettato la sua proposta di venire a Temptation Island perché non mi ritengo ancora pronto a portare il nostro rapporto ad un livello successivo” ha ammesso lui. “Sono in dubbio sui reali sentimenti che provo per lei“ ha aggiunto.

Sofia e Amedeo a Temptation Island abbandoneranno il programma all’inizio di questa nuova esperienza o riusciranno ad andare fino in fondo?