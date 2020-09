Come preparare le labbra al freddo: consigli, trattamenti, video

Le labbra sono una parte sensibile ed esposta del nostro corpo. Scopriamo come prepararle al freddo, i consigli, i trattamenti mirati e i video tutorial.

Le labbra sono portatrici di sorrisi e andrebbero sempre coccolate soprattutto con l’arrivo della stagione più fredda. Sono infatti molto esposte agli agenti atmosferici e al makeup e risentono molto degli sbalzi di temperatura.

Prepararle alla stagione fredda sarà un modo per averle sempre lisce, vellutate e idratate senza temere screpolature e ragadi sempre molto fastidiose. Scopriamo i consigli per averle sempre perfette, i trattamenti e i tutorial sui rimedi fai da te.

Labbra: come averle sempre perfette

Un bel sorriso incorniciato da labbra vellutate è un’immagine davvero piacevole e per questo ogni giorno ci si dovrebbe prendere cura di questa parte così delicata del nostro viso.

Al mattino e alla sera, ci si dovrà impegnare nell’applicazione di prodotti specifici che le idratino e le proteggano. Perfetti i burri labbra, ma anche i trattamenti mirati a rendere la pelle giovane da applicare direttamente nel contorno labbra e sulla mucosa.

Anche il massaggio risulta essere fondamentale per far assorbire i trattamenti e per mantenere la zona del contorno labbra giovane ed elastica.

Labbra e freddo: i migliori trattamenti per proteggerle

I trattamenti mirati a mantenere la bellezza delle labbra anche alle basse temperature sono essenzialmente tre: l’esfoliante, la maschera e il burro protettivo.

Lo scrub per le labbra è fondamentale per eliminare le cellule morte e rendere la pelle della mucosa labiale più recettiva la trattamento successivo. Lo scrub a base di olio vegetale o burro e zucchero semolato, può essere preparato anche in casa, come vedremo nelle ricette di bellezza fai da te. Le labbra andranno massaggiate per bene e poi il prodotto verrà risciacquato.

Dopo lo scrub le labbra andranno trattate con un balsamo molto ricco di sostanze emollienti e di oli vegetali, perfetto quello di karitè o di argan. Anche in questo caso il prodotto per la cura delle labbra andrà massaggiato. Dopo i trattamenti si potranno applicare un burro di cacao o un gloss idratante.

Perfette anche le maschere in tessuto o in crema da applicare e lasciare in posa, per un momento di relax e bellezza come le maschere fai da te preparate con miele e olio oliva.

Se si hanno delle labbra particolarmente secche e screpolate, applicare dei trattamenti specifici a base di vitamina E ed A sarà davvero utile e risolutivo. Esistono in commercio degli oli ricchi di queste sostanze perfetti per essere applicati sulle labbra.

Come preparare e proteggere le labbra al freddo inverno: i trattamenti naturali fai da te, video tutorials

I trattamenti per le labbra, possono essere preparati in casa con ingredienti naturali, per avere sempre a portata di mano un ottimo burro o uno scrub che regalino labbra perfette, soprattutto durante la stagione invernale.

Scopriamo come preparare degli eccezionali trattamenti di bellezza per le labbra in modo semplice ed economico.

Preparare questi trattamenti labbra sarà semplice e i risultati di un’applicazione costante e curata non tarderanno a farsi notare. Le labbra alle basse temperature hanno necessità di essere protette ed idratate in modo perfetto. Scopri anche 4 prodotti naturali per prenderti cura delle labbra.