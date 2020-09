Patrizia De Blanck show al Grande Fratello Vip 2020. La contessa sbotta mentre Flavia Vento è in confessionale: “Levatela dal caz*o”.

Patrizia De Blanck show al Grande Fratello Vip 5. L’avventura della contessa è iniziata con il botto. Dopo essersi scagliata contro Tommaso Zorzi in diretta, reo di aver parlato di lei in un’intervista al settimanale Chi, ha continuato ad essere la vera protagonista del primo, vero giorno di permanenza nella casa. Sul web, la De Blanck è già la beniamina del pubblico, continuerà ad esserlo?

Patrizia De Blanck sbotta contro Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5: “La levassero dal caz*o”

Patrizia De Blanck, dopo aver minacciato di ritirarsi dal Grande Fratello vip 5, si è rasserenata dopo aver parlato con gli autori in confessionale. Nel corso del giorno, ha conversato con i suoi coinquilini raccontando anche aneddoti della sua vita. Il momento clou del primo giorno nella casa della De Blanck è stato il suo topless. Durante un collegamento con Pomeriggio 5, le telecamere hanno inquadrato la contessa mentre si cambiava ed, improvvisamente, si è tolta il vestito restando in topless.

Dopo cena, in serata, di fronte all’ennesimo sfogo in lacrime di Flavia Vento che sente sempre di più la mancanza dei suoi sette cani, ha perso la pazienza. Quando il confessionale ha chiamato Flavia, la De Blanck ha invitato gli autori ad aiutarla per poi sfogarsi con gli altri vip.

“Levassero dal caz*o questa Flavia Vento, ha rotto i cog*ioni. Poi trova il povero Enock (il fratello di Balotelli ndr) che gli dà ragione perché non conosce la situazione di Flavia, ma non è così perché dà i numeri questa”, ha sbottato la contessa.

“Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai. Non dovevi venire qui dentr”, ha aggiunto poi la De Blank.

Matilde Brandi, invece, ha cercato di aiutare Flavia per farle vivere con serenità l’esperienza. Dopo sole 24 ore dall’ingresso nella casa, però, Flavia Vento ha abbandonato il Grande fratello Vip 5.