Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne: a scatenare la rabbia della conduttrice è il racconto del cavaliere Nicola e la reazione del parterre femminile.

Maria De Filippi perde la pazienza nella puntata del 16 settembre di Uomini e Donne. La conduttrice si scaglia contro il pubblico e il parterre femminile, schierati completamente contro la nuova dama Valentina e a favore di Nicola, un nuovo cavaliere che racconta di aver rifiutato l’invito della dama a seguirla nella sua camera d’albergo. Gli applausi del pubblico e delle altre donne a Nicola fanno infuriare Maria De Filippi che dà vita alla sua prima sfuriata della stagione.

Maria De Filippi, prima sfuriata a Uomini e Donne: “Nicola non è un santo e prima di dare della facile ad una donna fatevi una domanda”

Nicola è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne che, dopo essere uscito con Roberta Di Padua, ha deciso di conoscere anche Carlotta e una nuova dama che si chiama Valentina. L’uscita con quest’ultima non sarebbe piaciuta a Nicola che avrebbe poi raccontato tutto a Roberta secondo cui, ad infastidire il cavaliere sarebbe stato l’approccio di Valentina.

Dopo cena “l’ho riaccompagnata in albergo. Lei mi ha chiesto di scendere e io ho detto no perché sapevo come sarebbe andata a finire e se fosse successa una cosa del genere, il giorno dopo non l’avrei più guardata con gli stessi occhi”, ha raccontato Nicola a cui, poi, Valentina avrebbe inviato un messaggio chiedendogli di ripensarci e di tornare indietro. Un atteggiamento, quello della dama che non è piaciuta a Nicola che si sarebbe poi lamentato con Roberta.

Valentina Autiero, con le altre dame e il pubblico, si è scagliata contro la sua omonima. “Non ti manca niente, ma devi venire qua per fare certe cose? Falle a casa tua e non faccio la puritana“, ha detto la Autiero.

Maria De Filippi, così, si è letteralmente infuriata. ” Nel momento stesso in cui lui si vanta di essersi tirato indietro e lo racconta a Roberta, non capisco come possiate applaudirlo e vale anche per il pubblico. Un uomo che è un signore, in teoria, non lo racconta perché non puoi fare il santo e poi andare da Roberta a raccontare di Valentina perché non sei più santo. Quindi siccome nessuno è santo, non iniziare a farlo tu e voi dietro che accusate subito lei. Fatevi una domanda prima di dare della facile ad una donna”, ha detto la De Filippi.