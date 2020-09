A scuola, in ufficio o in viaggio, dobbiamo sempre portare con noi mascherina, igienizzante e guanti. Ecco come preparare un perfetto Kit-Covid19 con un astuccio fai da te.

Perfetto e semplice da realizzare questo Kit Covid-19, una pochette molto pratica dove poter inserire la mascherina, i guanti, l’igienizzante e anche dei pratici sacchettini dove inserire questi materiali dopo averli utilizzati.

Sarà utile e divertente seguire il video tutorial e cucire la pochette a macchina oppure a mano. Potrete realizzare questo Kit anche per fare dei regalini fai da te per le persone care.

Kit Covid-19 fai da te: cosa contiene

In questo periodo di emergenza a causa del Covid-19 siamo tutti obbligati dal decreto legislativo vigente ad indossare la mascherina in luoghi chiusi e anche all’aperto ove non si possano mantenere le distanze di sicurezza dalle altre persone.

Inutile sottolineare quanto la mascherina sia diventata un accessorio indispensabile da portare sempre con se e per la propria sicurezza, sarà bene portare sempre in borsa un igienizzante mani e dei guanti usa e getta, perfetti per assicurare la nostra salute, per esempio nel toccare il carrello del supermercato, secondo statistiche uno degli oggetti più sporchi al mondo.

Il Kit-Covid 19 è costituito da una pochette in stoffa divisa in diverse tasche dove inserire la mascherina in stoffa o usa e getta, i guanti usa e getta e un igienizzante mani in gel. L’ideatrice del Kit ha pensato bene di aggiungere anche una piccola taschina dove inserire delle bustine di plastica ove riporre guanti e mascherina usati per poi gettarli via in n luogo idoneo. Ecco tutte le indicazioni per creare una mascherina fai da te senza macchina da cucire.

Kit Covid-19 fai da te: come realizzarlo

I materiali che serviranno per realizzare questa deliziosa pochette Kit Covid-19 saranno di semplice reperibilità e si potrà personalizzare nei colori e nelle fantasie. Il Kit sarà perfetto da far portare a scuola ai bambini, oppure all’università o in ufficio ma anche una mamma che porta la parco il suo bimbo potrà usufruire di questa idea fai da te.

Non vi resta che seguire tutti i passaggi per creare questo originale e utile Kit che speriamo presto non dovremo più utilizzare! Scopri come preparare un gel igienizzante fai da te con la ricetta dell’Oms.