Un incendio devastante ha colpito stanotte la zona porto di Ancona, non si conoscono ancora le cause. Il Comune chiude scuole e parchi.

Alle ore 00:30 nella zona porto di Ancona, sono partite fiamme da un capannone, si sono divampate ai restanti capannoni di cantieristica navale.

E’ stato rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco, per domare le fiamme sono accorsi 16 squadre provenienti anche dai comandi delle Marche. Attualmente non si contano vittime e ferite, ma per scopo precauzionale, tutta l’area portuale è stata chiusa.

Non solo il Comune ha deciso di chiudere sia le scuole, università, parchi e impianti sportivi all’aperto. Inoltre ha raccomandato i cittadini delle zone limitrofe al porto di tenere chiusi balconi e finestre. Dai rilievi fatti, sembrerebbe che non ci siano problemi di inquinamento” scrive su Facebook la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.