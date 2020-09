Gemma Galgani, in un’intervista al settimanale Nuovo, racconta di essere rimasta senza lavoro a causa del Covid: le parole della dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è rimasta senza lavoro a causa del coronavirus. Come molti italiani, anche la dama di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con la pandemia. Da anni, Gemma lavorava presso il Teatro Colosseo di Torino. Con gli spettacoli ancora fermi, Gemma è rimasta senza lavoro e senza cassa integrazione. La confessione è arrivata direttamente dalla dama di Torino nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

Gemma Galgani senza lavoro: nuova vita a Roma

Rimasta senza lavoro, Gemma ha deciso di cambiare totalmente la sua vita. Oltre ad essersi regalata un lifting, ha deciso di lasciare Torino per trasferirsi a Roma. La permanenza nella capitale le permette anche di partecipare più facilmente alle registrazioni di Uomini e Donne di cui continua ad essere una protagonista. La dama di Torino, infatti, ha chiuso la conoscenza con il 26enne Nicola Vivarelli per conoscere altre persone.

“Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavoro, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”, ha raccontato ai microfoni della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Quale sarà, dunque, il futuro di Gemma? Per ora, la dama continua a godersi la partecipazione a Uomini e Donne dove, nonostante le continue discussioni con Tina Cipollari, spera di trovare l’amore. La conoscenza con Paolo, noto anche come Mister Lamas, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News è già finita. Arriverà un nuovo cavaliere per lei?