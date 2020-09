Cotolette di zucchine al forno: pasto leggero e pratico

Le cotolette di zucchine sono un’ottima alternativa per un pasto da portar via. Oggi vedremo come prepararle in modo sfizioso e gustoso il tutto per pochissime calorie.

Non è sempre facile riuscire a trovare un contorno gustoso che abbia un apporto calorico basso. Le preparazioni a volte sono molto complicate, questa invece richiede pochi ingredienti per una preparazione davvero rapida. Questa ricetta è composta da elementi basici che siamo solite ritrovarci nella nostra cucina. Per di più le cotolette di zucchine verranno cotte in forno, per una pietanza molto più leggera rispetto alla cottura fritta. Le zucchine panate sono un piatto che mette d’accordo tutti i palati, sia i bambini che gli adulti. Come consiglio cercate di prepararne abbastanza poiché, non appena arriveranno a tavola, una tirerà all’altra.

Di solito prepariamo delle cotolette di carne, la classica cotoletta con ripieno. Questa volta però creeremo delle cotolette di zucchine ricche e gustose al forno, pensate che una cotoletta apporta soltanto 70 cal. andiamo insieme a scoprire tutti gli ingredienti per la preparazione di questa ricetta originale.Vi ricordiamo che potete considerarla una pietanza a portar via per il mare, per una gita fuori porta e potete accompagnarla con misticanza fresca, oppure un buon contorno di legumi come fagioli borlotti in insalata, ceci, lenticchie.

La ricetta delle cotolette di zucchine

Il tempo di preparazione per questa ricetta è di un solo quarto d’ora, per la cottura ci vorranno 30 minuti, per un tempo totale di 45 minuti. Le porzioni che andremo a creare saranno 15 cotolette di zucchine.

Avrete bisogno di tre zucchine medie, tre uova, un cucchiaio di prezzemolo fresco tritato, 130 g di pangrattato classico oppure potete utilizzare un pangrattato gluten-free come ad esempio quello di mais o di riso, 1 mozzarella, 100 g di farina integrale, sale pepe quanto bastano, un filo di olio extravergine di oliva.

In pochissimo tempo otterrete una pietanza da consumare anche fredda, gustosa e con un apporto calorico davvero irrisorio, che potete abbinare ad un piatto proteico di carne, pesce o legumi.

Preparazione

Prendete le tre zucchine medie, lavatele e asciugatele per bene, spuntatele da entrambe le estremità. Una volta pulite le zucchine ci dedichiamo al taglio, prima tagliatele a metà in larghezza e successivamente fate delle rondelle fine di circa 5 cm di spessore. Preparate ora le uova che andranno rotte all’interno di una terrina, gettate un pizzico di sale e sbattetele con una forchetta. Mescolate in una ciotola a parte il prezzemolo fresco tritato insieme al pangrattato scelto, a questo punto le zucchine possono essere panate. Come prima cosa vengono passate nella farina, dopodiché nelle uova ed infine dentro al prezzemolo e il pangrattato, dapprima mescolati insieme. Una volta pronte formate dei piccoli panini, uno strato di zucchina, un pezzetto di mozzarella fresca e un altro strato di zucchina sopra, panatele ancora una volta. Ecco le vostre cotolette di zucchine!

In ultimo, rivestite una teglia di carta forno e adagiate le vostre zucchine panate, cuocete in forno preriscaldato a 180° per una mezz’ora, una volta pronte servitele belle calde. Potete scegliere di seguire la nostra versione o quella della video ricetta, oppure entrambe!