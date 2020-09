Anna e Gennaro, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 6 anni.

Anna e Gennaro sono una delle coppie scelte per questa nuova edizione, la seconda, di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. I due sono fidanzati da ben sei anni, ma nonostante ciò hanno idee abbastanza differenti sul loro rapporto.

Lei ha 26 anni, studia economica, mentre lui ne ha 31 e nella vita fa l’ottico e gestisce l’attività di famiglia. Entrambi vivono a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e vogliono mettere alla prova il loro amore per capire se la loro storia ha senso di continuare oppure no. Anna e Gennaro di Temptation Island 2020 riusciranno a superare le loro divergenze?

Anna e Gennaro: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

E’ stata Anna a scrivere alla redazione di Temptation Island perché dopo diversi tira e molla è intenzionata a capire se la sua storia con Gennaro è destinata ad avere un futuro. Oppure se dopo 6 anni è il caso di dividere in maniera definitiva le loro strade.

“Ho scritto io alla redazione, perché dopo diversi tiri e molla ho voglia di dare una svolta alla nostra storia” ha subito precisato lei nel video di presentazione della coppia. “Tutti da fuori pensano che lui sia il ragazzo perfetto e che io sia la cattiva di turno“ aggiunge, lasciando forse intendere che all’interno del contesto dell’isola delle tentazioni venga fuori la loro vera personalità.

“In realtà sono dell’idea che lui sia fin troppo concentrato su stesso e che sia un po’ infantile” ha spiegato Anna di Temptation Island. “Vuole che tutte le cose vadano come dice lui e questo mi ha portato a lasciarlo più volte, ma lui è sempre tornato da me“ ha aggiunto. “Ma facciamo sempre questo. Io lo lascio e dopo qualche mese lui ritorna da me” conclude lei. “Io puntualmente ci ricasco, perché mi manca, e torniamo insieme” conclude.

Gennaro, invece, ha decisamente le idee più chiare e aveva anche proposto alla sua compagna di sposarsi, ma lei non si è sentita pronta a fare il grande passo con lui.

“Io la amo. Tutte le volte in cui siamo allontanati, ho provato a dimenticarla con le altre ragazze, ma più le frequentavano e più capivo di amare solo lei“ ha spiegato il fidanzato. “Le ho anche chiesto di diventare mia moglie, ma lei mi ha rifilato un due di picche” ha raccontato un po’ deluso.

“Io ho una stabilità economica, una casa tutta mia. Per questo, forte delle mie basi, le ho chiesto di andare a vivere insieme ma lei sta temporeggiando” ha concluso Gennaro di Temptation Island. “E non nascondo che tutti questi rifiuti mi stanno facendo dubitare che lei sia realmente innamorata di me” ha aggiunto. “Nonostante abbia scritto lei al programma, ho voluto sfruttare quest’occasione e voglio capire se lei mi ama davvero oppure no”.

Anna e Gennaro a Temptation Island usciranno da separati o più uniti di prima da quest’esperienza?