Acquisizione Tik Tok in Usa: Oracle batte Microsoft ma alcuni smentiscono

Oracle avrebbe vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft, la cui offerta è stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance. Ma alcuni media smentiscono la notizia.

Oracle, uno tra i più famosi software di database management system ha vinto la gara per l’appalto di Tik Tok negli Stati Uniti d’America. Lo ha annunciato il Wall Street Journal nella notte di ieri, citando una persona a conoscenza del dossier dopo che Microsoft ha reso noto che la sua offerta per acquistare la cinese Tik Tok era stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance.

Secondo il Wall Street Journal, la societa’ di Redwood sarebbe pronta ad annunciare Tik Tok come “fidato partner tecnologico” negli Usa ma l’accordo probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa.

La svolta di Tik Tok negli Usa o forse no?

Sembrava un accordo fatto e portato a casa quello tra Microsoft e ByteDance, la società proprietaria di Tik Tok. Eppure non è andato a buon fine. Il gruppo di Redmond ha detto domenica di aver saputo da ByteDance, basata a Pechino e titolare della app di videoclip, del rifiuto della sua proposta d’acquisto.

Oracle ha avuto la meglio e adesso il prossimo passo spetta alla Casa Bianca e alla commissione per gli investimenti stranieri in Usa, che devono approvare l’intesa.

Dopo l’annuncio del WSJ, la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, citando fonti anonime ha invece annunciato che ByteDance – società a cui fa capo TikTok – non cederà gli asset Usa di TikTok a Oracle dopo il no a Microsoft.

La situazione di Tik Tok in Europa

In Europa invece sono oltre 100 milioni le persone attive ogni mese su TikTok, un esempio altamente significativo? I Ferragnez che per tutto il periodo di quarantena sono stati gli influencer più seguiti.

“Quello che stiamo vivendo è un periodo molto particolare per tutti noi. Pur in questo contesto, possiamo dire che è stato un anno straordinario per la nostra azienda”, dice Rich Waterworth, General Manager Europe di Tik Tok, nel dare l’annuncio.

La società ha annunciato l’intenzione di creare un data centre in Irlanda, uno dei paesi europei fiscalmente più favorevoli, entro il 2022.

In Italia, dove il social è sbarcato a ottobre 2018, si pubblicano in media – secondo dati ufficiali della società – 236 video al minuto.

Non ci sono invece dati ufficiali sul numero di utenti italiani: secondo le rilevazioni della società ComScore – che si riferiscono al periodo che va da settembre a novembre 2019 – ci sono 6,4 milioni di utenti unici. Sempre secondo dati non ufficiali, gli utenti mondiali mensili sarebbero 800 milioni, di cui 400 milioni in Cina.