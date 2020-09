Scopri quali sono i segni dello zodiaco che sono sempre sospettosi e quali non lo sono affatto.

Essere sospettosi è una caratteristica che può essere innata o acquisita e che tende a variare da persona a persona. Chi lo è tende infatti a non fidarsi mai ciecamente di nessuno, osservando e ascoltando gli altri con sospetto e con l’intenzione di coglierli in fallo. Si tratta di un modo di fare che non è affatto piacevole da sperimentare perché porta chi lo vive ad essere sempre in tensione e a non riuscire mai ad abbandonarsi all’interno di una relazione.

Allo stesso tempo è una caratteristica che si rivela utile per evitare fregature e capire in tempo se qualcuno cerca di trarre in inganno. Come spesso avviene, quindi, si possono riscontrare aspetti sia positivi che negativi e tutto sta nel come si gestisce questo modo di essere e di quanto se ne sia consapevoli. Scopriamo quindi quali sono i segni zodiacali che sono sempre sospettosi e quali, invece, non lo sono affatto.

Astrologia – I segni zodiacali sospettosi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sono sospettosi solo in determinate occasioni

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che si insospettiscono solo quando qualcuno gliene da effettivamente motivo. In genere sono così presi da se stessi da non avere il tempo si badare agli altri. E ciò li rende piuttosto neutrali sotto questo aspetto. Se qualcosa non torna, però, finiscono con il farsi più attenti. E visto che spesso agiscono in modo da dover essere quelli sospettati, sanno bene a quali particolari prestare attenzione. Cosa che li rende abbastanza in grado di capire come muoversi per capire se qualcuno sta cercando di fregarli o ha deciso di mentirgli. Detto ciò, all’interno dell’oroscopo, si pongono nella media, vivendo quanto possono nel modo più spensierato possibile. Una modalità che tutto sommato si può considerare positiva, specie se in linea con il loro modo di essere.

Toro – Quelli abbastanza sospettosi

Anche se non si direbbe, i nativi del Toro sono abbastanza sospettosi. Ciò dipende dal fatto che nella vita sono sempre guardinghi e poco inclini a fidarsi da subito delle persone che li circondano. Per farlo hanno infatti bisogno di studiarle a lungo e a fondo, in modo da rendersi conto di chi hanno veramente davanti. Si tratta di un modo di fare che per certi versi gli è di aiuto nel proteggersi da determinate fregature. In altri, però, il loro essere sospettosi può rivelarsi un’arma a doppio taglio che li spinge a mettere troppi paletti tra se e gli altri. Un problema che alla lunga può portarli a perdere persone anche importanti. Il giusto modo di procedere sarebbe quello si essere si guardinghi ma di concedere anche un minimo beneficio di dubbio. In questo modo riuscirebbero a costruire relazioni importanti senza troppi problemi.

Gemelli – Quelli che sono poco sospettosi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano state tra la gente e fare sempre nuove amicizie. Essere sospettosi, quindi, non è affatto da loro. Quando si interfacciano con qualcuno preferiscono infatti essere sempre positivi e aspettarsi il meglio. Ciò li porta a non accorgersi sempre in tempo di persone che cercano di ingannarli. Quando ciò avviene, però, sanno sempre come difendersi e la loro reazione può essere anche molto dura. Cosa che dipende da tanti fattori tra cui spicca anche il loro mood del momento. Per vivere al meglio le cose, protrebbero cercare di stare più attenti e di essere meno aperti e fiduciosi. Senza cambiare troppo, però. Dopotutto questo loro modo di essere è anche ciò che li rende speciali.

Cancro – Quelli che sono sospettosi in modo selettivo

I nativi del Cancro hanno un modo molto personale di vivere le relazioni. Quando si interfacciano con gli altri sono infatti inizialmente diffidenti, salvo cambiare in base alla persona che si trovano davanti. In genere, infatti, i nati sotto il segno del Cancro si fanno prendere molto dalle situazioni e dai modi di fare delle persone. Così, anche se a volte sono restii ad aprirsi con gran parte della gente, in altri casi tendono a fidarsi. E tutto in base a simpatie e sensazioni non sempre facili da decifrare. Un atteggiamento che tante volte li porta ad avere problemi nelle relazioni e a restare delusi. Motivo per cui dovrebbero imparare a non lasciarsi conquistare dalle parole e puntare di più sui fatti. In questo modo, infatti, correrebbero meno rischi, mantenendo comunque relazioni positive.

Leone – Quelli che sono sempre un minimo sospettosi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone solitamente sospettose. Lo sono almeno all’inizio con le persone che amano e praticamente sempre con conoscenti o colleghi di lavoro. Il loro è un modo di fare che nasce dall’esigenza di sapere quali sono le persone di cui fidarsi. Un aspetto importante che considerano tale sia per progredire nel lavoro che nei rapporti interpersonali. Per questo motivo, anche quando si mostrano gentili e affabili come pochi sono comunque sempre pronti a mettere in dubbio tutto ciò che gli viene detto. Un atteggiamento che si scontra con il modo in cui appaiono e che quando viene messo in evidenza crea quindi una certa confusione nelle persone che li circondano. Forse, lavorare in modo più accurato sul come mostrarsi agli altri potrebbe aiutarli ad avere rapporti più rilassati. Cosa che, tra le altre cose, li aiuterebbe a sapere di chi fidarsi anche senza dover osservare troppo gli altri.

Vergine – Quelli che sono minimamente sospettosi

I nativi della Vergine hanno un modo di vivere che volge sempre al negativo. Sospettosi per natura, non si fidano di chi non conoscono e ciò li porta ad apparire estremamente rigidi, almeno quando sono agli inizi di una frequentazione. Al di là delle apparenze, però, i nativi del segno sono meno guardinghi di quanto si possa pensare e quando scelgono di fidarsi lo fanno del tutto. Spesso rischiando anche delle grosse fregature. Trovare un equilibrio tra il saper dare una chance a chi non conoscono ed il fidarsi con qualche riserva delle persone alle quali tengono, potrebbe portarli a vivere in modo più sereno ed esente da problemi. Non è infatti raro che si facciano raggirare dai modi di fare e che ciò li porti a sentirsi delusi e traditi. Un problema che non risolve le cose visto che quando incontrano qualcuno di nuovo tendono a rimettere in campo lo stesso atteggiamento.

