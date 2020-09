Pizza pop, la ricetta creativa per un aperitivo veloce

Ricette per l’impasto della pizza ce ne sono molte, ma solo la Pizza pop è pronta in 5 minuti. Provatela e non resisterete

Se vogliamo un’idea originale per un aperitivo o per una merenda tra bambini, ecco la Pizza pop. Una ricetta semplice e veloci che sorprenderà tutti per il suo gusto. Si tratta di uno sfizioso finger food, a metà strada tra i panzerotti e le polpette, dall’impasto veloce e dal gusto unico.

Delle pizzette semplici e veloci che potremo farcire a seconda dei gusti che preferiamo sia con i salumi, sia con i formaggi ma anche se volessimo renderli più leggeri con la verdura.

Bocconi di pizza che possiamo fare sia fritta che al forno e che andranno a ruba perché una tira l’altra.

Preparazione della Pizza pop, veloce e sfiziosa

Ingredienti:

Pasta pizza

300 g di farina 00

180 g di acqua

1 cucchiaio di olio extravergine

8 g di lievito per dolci istantaneo oppure lievito per torte salate

5 g di sale

Ripieno

wurstel

salumi

scamorza

olio da friggere

Preparazione:

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di preparare l’impasto delle nostre pizzette. Prendiamo una ciotola e mescoliamo la farina insieme al lievito istantaneo, l’acqua, l’ olio e il sale . Per prima cosa mescoliamo con un cucchiaio e successivamente compattiamo con le mani. In questo modo realizzeremo la palla dell’impasto. In soli cinque minuti avremo preparato la nostra pasta pizza senza lievito che faremo riposare a temperatura ambiente.

Lasciate riposare altri 5 minuti a temperatura ambiente. Dopo che la palla ha riposato stacchiamo dei piccoli pezzi di circa 2 cm e dentro possiamo mettere dei pezzi di wurstel, i salumi e la scamorza oppure per chi vuole restare più leggero la verdura.

Una volta formate le palline possiamo farle friggere in abbondante olio per pochi minuti oppure cuocerli al forno. Spennellate con un filo d’olio extravergine e cuocete a 180° per circa 15 minuti fino a doratura.