Scopri perchè dovresti abbracciare regolarmente un albero

L’Islanda rilancia un’usanza ancestrale ever green: abbracciare gli alberi, il contatto con la natura per compensare la mancanza del contatto umano di questo periodo.

Al quarto posto nella classifica Onu dei paesi più felici del mondo, l’Islanda propone il metodo per affrontare questo periodo post pandemia in cui il rischio di eventuali contagi allerta ancora le persone sulla necessità di continuare a mantenere un distanziamento umano. Secondo il servizio forestale dell’Islanda, il contatto con la natura può rappresentare un valido aiuto per arginare la mancanza di contatto umano.

Abbracciare gli alberi per compensare il distanziamento sociale

Pensi che il distanziamento sociale non stia apportando problemi e che non stia modificandola tua vita? Siamo un popolo caloroso, accogliente, abituati al contatto con gli altri, ci piace salutare le persone con un abbraccio, baciarle e stringere loro le mani, ma ora dobbiamo trattenerci dal fare ogni cosa e non è semplice. Per capire quanto influisce questa mancanza di contatto fisico basta leggere alcune citazioni celebri e notare quanto sia diverso il significato che gli attribbuiamo in tempi di pamdemia: Coronavirus | 11 citazioni sulle mani su cui riflettere mentre lavi le mani.

Trattenersi in ogni caso è una forzatura e come tale non ci fa stare bene. Fortunamente gli islandesi hanno una soluzione al problema ed è a portata di mano, anzi più precisamente di albero, si tratta di una pratica benefica di cui si è parlato spesso anche in passato: abbracciare gli alberi.

L’uomo trova molti benefici dal contatto con la natura, della quale anch’esso è un elemento. Questo contatto definisce il nostro posto nell’universo ed ha effetti sorprendente sul nostro stato psico-fisico.

Ecco alcuni motivi per cui dovresti abbracciare un albero:

infonde un senso di pace e una profonda calma interiore

(Lo stress è un killer silenzioso: non ignorare questi 9 sintomi) regolarizza il battito cardiaco

regolarizza la pressione arteriosa

Il contatto con la natura è una garanzia er la tua buona salute, prova a stabilirlo camminando a piedi nudi ogni giorno, perchè camminare a piedi nudi fa bene alla salute e trauna passeggiata e l’altra abbraccia un albero.

Questa pratica ha un nome preciso, silvoterapia. E’ stata riconosciuta come metodo terapeutico nel 1927 ma veniva praticata gia nei secoli precedenti. Abbracciare un albero faciliterebbe il recupero della salute in persone affette da polmonite o preverrebbe l’insorgere di malanni.

Con il termine silvoterapia si intende anche l’atto di soggiornare nei boschi, dove l’aria contiene notevoli quantità di ioni negativi di ossigeno e fa bene alla salute poichè:

attiva la circolazione

aumenta i globuli rossi

facilita la respirazione.

Questo ha una ripercussione benefica sul sonno.

Questi ioni quindi stimolano e armonizzano i processi vitali e anche la sfera psichica e emozionale trova un giovamento e si sente un recupero di energia vitale.

In attesa di tornare ad abbracciare le persone vi abbiamo fornito moltisimi buoni motivi per iniziare ad abbracciare un albero, ovviamente seguendo tutte le precauzioni anti-Covid anche all’interno del bosco o della pineta se particolarmente frequentata.

Oltre a praticare regolarmente passeggiate in natura si consiglia di adottare uno stile di vita sano su tutti i fronti, mangiando sano, dormendo ore adeguate e favorendo l’esercizio fisico regolare.