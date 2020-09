Patrizia De Blanck censurata al Grande Fratello Vip 5: la contessa fa una rivelazione ai coinquilini e la regia stacca immediatamente, ecco perché.

Patrizia De Blanck censurata al Grande Fratello Vip 5. La contessa ha cominciato a raccontare gli aneddoti più curiosi della sua vita ai suoi coinquilini tirando in ballo anche la figlia Giada e le sue esperienze televisive. In particolare, la De Blanck si è lasciata andare ad una confessione sulla mancata vittoria della figlia all’Isola dei Famosi. Gli autori, però, hanno impedito al pubblico di ascoltare il resto della confessione. La regia è stata prontamente staccata girando su Dayane Mello che era in piscina.

Patrizia De Blanck attacca Walter Nudo e Lele Mora: la regia del Grande Fratello Vip stacca tutto

Dopo aver minacciato di ritirarsi e di lasciare in tempi record la casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck ha cominciato a raccontare un po’ la sua vita. Oltre ad aver raccontato il modo in cui beccò il suo primo marito a letto con il loro migliore amico, ha ricordato anche la partecipazione della figlia Giada alla prima edizione dell’Isola dei Famosi. “Avevo vinto l’isola, poi Lele Mora pagò 50mila euro per far vincere Walter Nudo”, ha confessato la De Blanck.

La regia, però, ha immediatamente staccato inquadrando la piscina dove si trovava Giada De Blanck. Una confessione, quella della contessa, che ha ricordato alcune dichiarazioni fatte da Lele Mora.

“Ho creato tante cose a tavolino. Anche le vittorie dell’Isola dei famosi. Io facevo partecipare miei artisti come Walter Nudo e poi compravo i centralini per farli vincere. [..] Magari investivo 50 mila euro ma poi se Walter vinceva, io con gli sponsor chiudevo contratti da un milione di euro, era un investimento“, aveva dichiarato Lele Mora a Live – Non è la D’Urso a giugno del 2019.

La contessa, dunque, ha cominciato a dare spettacolo e il popolo del web non ha dubbi: è lei la vera, grande protagonista di quest’edizione del Grande Fratello Vip 5.