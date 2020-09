I siparietti in casa Totti Blasi non sono finiti. Stavolta nelle stories della showgirl e conduttrice appaiono delle storie interessanti: Ilary annuncia a Totti della presenza di una donna incinta in casa. La reazione di lui?

Dopo l’incredibile vicenda sulla figlia maggiore della coppia, Chanel e del suo lato B in copertina e dopo il lungo dibattito che ha visto tra i protagonisti anche Selvaggia Luccarellie i presunti gossip su una quarta gravidanza della Blasi. Oggi, torna a parlare Ilary.

Ilary Blasi, showgirl e conduttrice romana ha da dare un lieto annuncio al marito. Sono le ore 20.00 circa e in casa Totti si sta per cenare. Quale momento migliore per dare un lieto annuncio?

Ilary chiede maliziosa a Francesco Totti: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?” Francesco Totti, il capitano rimane impietrito. Ilary allora continua: “Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…” in un secondo momento si sente in lontananza la vocina della piccola di casa Totti, Isabel che ripete le parole di mamma: “c’è una DONNA incinta“.

Il video dello svelamento, chi è incinta in casa Totti?

Totti tenero e un po’ sbigottito si lascia andare in un sorrisetto forzato. Il mistero è stato svelato, ed in effetti anche Isabel lo aveva rivelato: ad essere incinta è la gatta DONNA PAOLA.

Dunque, gattini in arrivo per la famiglia Totti. La famiglia dell’ex Capitano della Roma si sta ulteriormente allargando.