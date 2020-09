GF Vip: Patrizia De Blanck e Zorzi sparlano della Marchesa d’Aragona

Patrizia De Blanck è partita con il botto al GF Vip! In queste ore la nobile ha sparlato con Tommaso Zorzi della sua nemica la Marchesa d’Aragona.

Patrizia De Blanck è la concorrente su cui il pubblico del piccolo schermo aveva puntato ogni cosa su questa quinta edizione del GF Vip di Signorini e non si è affatto sbagliato. La nobile, in queste prime ore nella casa più spiata d’Italia, ha dato già grosse soddisfazioni ai telespettatori. Il motivo?

Oltre allo scontro con Tommaso Zorzi in diretta, Patrizia ha chiarito ogni dissapore con lui e lo ha scelto come compagno di confidenze. Tant’è che poco prima del momento del pranzo, la contessa ha sparlato con lui della Marchesa d’Aragona.

Come i più informati ricorderanno ben, la Marchesa, oltre ad esser una dell opinionista di Barbara d’Urso nelle passate edizioni di Pomeriggio 5, ha preso part al reality show di canale 5 durante la terza edizione. Edizione dove è stata smascherata, in quanto sia Patrizia, che tra l’altro è stata già censurata dalla produzione, sia altri personaggi hanno confermato che lei non è una marchesa di nascita ma si è appropriata di questo titolo in maniera impropria.

Ora, ad anni di distanza, Patrizia è tornata a parlare dell’argomento e le frecciate non sono di certo mancate. Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi hanno sparlato della Marchesa d’Aragona ed il contenuto della loro conversazione è stato alquanto interessante.

Patrizia De Blanck al GF Vip ammette: “Lo ha copiato da Giovannelli!”

Patrizia De Blanck ha ribadito non solo di come Daniela, la Marchesa d’Aragona, si sia appropriata di un titolo nobiliare in maniera impropria, in quanto era una delle massaggiatrici di Marina Ripa Di Meana che le suggerì di aggiungere il titolo al suo nome, ma anche che il suo famoso “adorati” non è farina del suo sacco in quanto avrebbe copiato lo stile di Giovannelli.

“Ma hai presente il suo adorati? Quello che dice ogni volta che parla” ha esordito Patrizia De Blanck contro la Marchesa d’Aragona al Grande Fratello Vip, che stamattina si è lasciata andare ad uno sfogo contro la produzione. “Lo ha copiato da Giovannelli, lo diceva sempre lui!” ha rivelato la concorrente di Alfonso Signorini di fronte ad un attento ed interessato Tommaso Zorzi, incuriosito dai tanti retroscena raccontandogli dalla contessa.

Patrizia De Blanck, come ci ha abituato durante il corso di questi anni, non ha di certo peli sulla lingua, e Tommaso Zorzi al GF Vip, che è stato massacrato da un influencer, è apparso più interessato che mai nel voler conoscere tutte le curiosità e gossip di cui lei è a conoscenza, ma il viaggio nella casa è ancora lungo e siamo sicuri che loro riusciranno a tenerci incollati al piccolo schermo fino alla fine di questa nuova avventura.