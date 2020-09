Disegnare le sopracciglia: ecco come fare per non sbagliare mai più

Le sopracciglia sono parte fondamentale del viso; imparare a disegnarle serve a renderle perfette. Ecco come disegnare le sopracciglia al top in pochi step!

Che tu le voglia piene o sottili, imparare a disegnare le sopracciglia è fondamentale per avere un viso al top!

La forma, infatti, non passa solo per un attento uso del make up o della cera: bisogna anche assecondare l’andamento naturale e trovare quello migliore per il nostro viso.

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti da seguire per avere sopracciglia sempre in ordine e bellissime. Proviamo?

Disegnare le sopracciglia: ecco tutti gli accorgimenti preliminari

Hai mai fatto caso a dove crescono le tue sopracciglia?

Il sopracciglio, infatti, cresce seguendo la struttura ossea del tuo viso e sono nel punto preciso dove si trova l’arcata sopraccigliare.

La loro funzione è quella di impedire al sudore della fronte di raggiungere gli occhi: per questo motivo crescono proprio lì!

Questa è un’informazione curiosa, certo ma cosa c’entra con come disegnare le proprie sopracciglia?

Per un motivo solo: sapere che, se strappi in maniera frequente e costante i peli che crescono sull’arcata sopraccigliare, potresti finire per mandare un messaggio sbagliato al tuo corpo.

Questo ti aiuterà a decidere come e dove strappare.

A quante è successo, infatti, di ritrovarsi con “buchi” sulle sopracciglia, dove i peli hanno smesso di crescere?

Ci sono rimedi naturali per farle ricrescere, è vero, però è importante sapere quando, quanto e dove spinzettare.

Quindi la prima cosa da fare è scoprire qual è la forma più adatta di sopracciglio per il tuo viso e controllare che, per realizzarla, tu non vada a rovinare la crescita naturale e regolare dei peli.

Disegnare, depilare e modificare la forma delle sopracciglia serve, semplicemente, ad alzare di poco l’arcata sopraccigliare tramite una piccolissima illusione ottica.

L’idea è di avere occhi più grandi e definiti grazie a questi interventi!

Esagerare renderà lo sforzo vano oltre che provocare un brutto effetto anti naturale!

Se proprio hai paura di sbagliare, ricorda che è sempre meglio affidarsi ad un’estetista competente e professionale.

Tra un appuntamento e l’altro puoi sempre usare i nostri sette suggerimenti per mantenerle pulite!

Ecco come fare per non sbagliare!

Dopo tutti questi accorgimenti, se vuoi provare a disegnare le tue sopracciglia da sola, è bene sapere che per fare un buon lavoro occorre stabilire un punto di inizio, di innalzamento e di fine.

Punto di inizio : generalmente si ottiene tracciando una linea retta che inizia alla narice e passa per l’occhio . Questo sarà il punto dal quale iniziare a spinzettare per evitare un terribile effetto uomo-delle-caverne.

: generalmente si ottiene . Questo sarà il punto dal quale iniziare a spinzettare per evitare un terribile effetto uomo-delle-caverne. Innalzamento : si crea tracciando sempre una linea retta che parta dalla pupilla ed arrivi fino al sopracciglio . Qui dovreste pensare di assottigliare il tutto, togliendo un poco di peli al di sotto. Vi aiuterà ad innalzare lo sguardo in maniera simmetrica e regolare!

: si crea tracciando sempre una . Qui dovreste pensare di assottigliare il tutto, togliendo un poco di peli al di sotto. Vi aiuterà ad innalzare lo sguardo in maniera simmetrica e regolare! Punto di fine: come per quello d’inizio si ottiene tracciando una linea tra la narice e l’angolo (questa volta finale, ovviamente) dell’occhio. La linea sarà obliqua ma più la manterrete diritta e più il vostro sopracciglio verrà matematicamente perfetto!

Disegnare sopracciglia perfette è possibile anche seguendo un tutorial: l’importante è, però, avere le idee chiare rispetto al tipo di effetto che vorrete ottenere.

Per sopracciglia più piene e colorate si può ricorrere alla tinta con l’henné oppure decidere di sfoltirle, rendendole sottili e curate.

L’importante è che strappiate le sopracciglia sempre in direzione di crescita, senza usare altro se non le vostre pinzette di fiducia!

Forbicine, rasoi o ceretta possono fare danni irreparabili (oltre che far ricrescere i peli in maniera disordinata) e se volete usare questi strumenti è sempre meglio rivolgersi prima ad un professionista.

Insomma, un viso in ordine è il nostro miglior biglietto da visita.

C’è chi si esercita per farlo risultare meno paffuto, chi lo trucca con tecniche particolari ed innovative come quella del draping e chi, invece, si accanisce sulle pinzette.

Onde evitare di fare brutte figure, allora, seguiamo questi consigli ed evitiamo di trovarci… senza sopracciglia!