Che personalità hai a letto? Dimmi come lo fai e ti dirò chi sei

La nostra personalità cambia sotto le lenzuola. Una nota sessuologa americana ha individuato undici tipi di temperamento.

Il nostro modo di rapportarci agli altri cambia dalla sfera privata a quella formale lavorativa a quella intima. Come ti rapporti al tuo partner intimamente e cosa rivela sulla tua personalità? Una sessuologa americana Vanessa Martin ha studiato il comportamento dei suoi pazienti per ben 15 anni ed è riuscita a fare una classifica di ben 11 personalità diverse con diversi gradi di temperamento. Scopri chi sei veravente a partire da come fai l’amore.

Il “decompressore”

Per te l’atto sessuale è un modo per eliminare lo stress, ne senti il bisogno soprattutto perchè è liberatorio ed aiuta a rilassarti. Nei rapporti intimi sei un pò freddo e meccanico e dato che senti la necessità di avere orgasmi frequenti pratichi molto l’autoerotismo.

L’esploratore

Esplorare è il tuo motto, nella vita e sotto le lenzuola ami sperimentare e sei a caccia di sensazioni sempre nuove. Non ami la routine. Quando ti dedichi a qualcuno intimamente ti prendi il tuo tempo e ti dedichi a questa attività con entusiasmo. Sei curioso anche in questo ambito e sei sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda l’argomento, ti districhi tra: articoli, studi, ricerche e consigli, qualsiasi cosa possa ravvivare la tua sessualità, questo ti rende un amante davvero apprezzato.

Il sostenitore dell’uguaglianza

Sei sempre pronto ad aiutare il prossimo che è meno fortunato di te. Sei una persona empatica, buona, generosa e molto attento ai bisogni dell’altro. Questo ti rende particolarmente attento ai bisogni dell’altro anche sotto le lenzuola. Condividi con l’altro le tue sensazioni e ricerchi un vostro equilibrio. fare l’amore con te è un vero “gioco” di squadra.



Il generoso

Sei una persona sempre attenta a garantire che i bisogni degli altri siano soddisfatti anche a discapito dei tuoi. Sei così anche sotto le lenzuola: di quello che piace al partner sai tutto, ogni dettaglio e lo metti in pratica sempre affinchè la sua esperienza con te sia diavvero favolosa. Sai come dargli piacere e offrirglielo in un modo così intimo ti appaga ma troppe volte dimentichi che potrebbe essere un’esperienza sensazionale anche per te se solo pensassi anche un po al tuo di piacere.





Il guardiano del tempio

Fare l’amore per te è un atto spirituale prima che fisico. Ricerchi sicurezza e da questa dipende il tuo piacere. Noi sei il tipo di persona che si abbandona ai piaceri della carne, per condividere un atto intimo con una persona devi conoscerla bene e fidarti di lui, questo per te è fondamentale.





L’appassionato

A letto ti trasformi da gattino a pantera. Ti piace farlo in modo audace, con passione, ti lasci andare completamente. Fare l'amore ti apporta un piacere unico ma prima di far uscire la grinta che è in te dovresti assicurarti di ricreare la giusta energia che richiede il momento.

Sei la tipica persona che non si fa problemi ad avere storie da una notte e via. Per poter fare l’amore con qualcuno non devi esserne innamorato, anzi. fare l’amore è un puro piacere fisico.e quello che ti interessa è semplicemente farlo e provare soddnel farlo, non importa chi lo fa con te. Sei una persona molto tattile, ti basta un tocco per capire rapidamente chi hai davanti e facilita in modo significativo i tuoi rapporti intimi con gli altri.



Il romantico

Ti piace fare l'amore ma per te questo atto rimane un gesto di contemplazione dei sentimenti attraverso la fusione dei corpi. Ti lasci andare completamente, carezze, baci coccole e parole dolci sono essenziali, il cuore si deve fondere con la mente, solo così riesci a toccare il piacere. Sei la tipica persona che esprime i suoi sentimenti durante l'atto ricordando all'altro quanto lo ami. Per te il sesso senza amore non può esistere.

In un rapporto a due la sessualità deteniene la percentuale maggiore. Per te andare daccordo sotto le lenzuola è prioritario, una componente essenziale della relazione. Trovi sempre il tempo per soddisfare i tuoi impulsi e pretendi che l’altro sia sempre disponibile. Sei pronto a tutto pur di non far appiattire la tua vita sessuale, perchè per te dalla frequenza dei rapporti dipende la salute e la qualità della relazione, è quasi l’unico parametro su cui ti basi. In questo contesto accetti benevolmente anche la routine, purchè si faccia ogni giorno, tutto è gradito.



Lo spirituale

L’amore per te è qualcosa di platonico. Puoi tenere a bada il desiderio della carne perchè c’è qualcosa di più grande dietro la sessualità. Quando ami una forza superiore ti attraversa riuscendo a farti trascendere da te stesso quasi psichicamente. L’amore ti scuote i chakra, solitamente questo tipo di persone non disprezzano le filosofie orientali come il tantrismo.