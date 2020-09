Makeup con la mascherina per il ritorno a scuola, consigli, video

Il makeup con la mascherina per il ritorno a scuola. Tutti i consigli per creare un trucco perfetto e i video.

Il ritorno a scuola e l’inizio di questo anno scolastico saranno davvero particolari, in questa atmosfera di allarme per il Covid-19 e tutte le precauzioni che ogni giorno si adottano per evitare qualsiasi forma di contagio. Anche a scuola dunque dovranno essere indossate le mascherine ma non per questo si dovrà rinunciare ad essere carine, in ordine e femminili in modo sobrio e raffinato.

Il makeup dovrà puntare tutto sullo sguardo che dovrà essere magnetico. Il trucco occhi sarà caratterizzato da colori freddi e super glam, secondo le tendenze del momento. Per chi preferisce sfoggiare un aspetto più naturale via libera a tutte le tonalità del marrone, del biscotto e del vaniglia.

Il makeup con la mascherina da sfoggiare a scuola

Per tutte le ragazze amano mantenere un aspetto curato e piacevole anche tra i banchi di scuola, ecco alcuni consigli sul makeup con la mascherina.

Per la base viso, preferire una crema colorata che poi potrà essere perfezionata con l’utilizzo del correttore. Il punto di forza sarà lo sguardo ma senza dimenticare le sopracciglia che resteranno in primo piano. Le sopracciglia dovranno essere ben pettinate, delineate e infoltite con l’utilizzo di un prodotto specifico.

Lo sguardo dovrà essere luminoso e andrà truccato con una base chiara e luminosa come il vaniglia, il rosa o il pesca delicato. Una bordatura dell’occhio fatta con una matita marrone sarà la scelta più indicata e l’applicazione di un mascara, prodotto di tendenza del makeup 2020, volumizzante e allungante renderanno lo sguardo magnetico.

Il blush, regalerà all’incarnato un aspetto sano, mentre per le labbra che in alcuni momenti saranno coperte dalla mascherina, basterà un burro di cacao anche leggermente colorato. Per fissare il trucco in modo naturale si potrà vaporizzare sul viso dell’acqua ghiacciata, mentre per chi preferisce utilizzare un prodotto specifico, uno spray fissativo per il makeup assicurerà che blush e fondo non si stampino sulla mascherina.

Makeup per il ritorno a scuola con la mascherina

I video tutorials per imparare passo dopo passo a realizzare un perfetto makeup anche con la mascherina. Tanti consigli e segreti per apparire bellissime anche in questo particolare periodo.

Sarà semplice imparare a truccarsi dovendo indossare anche la mascherina. Il punto di forza non potranno essere le labbra ma ci si potrà sentire sempre carine e ordinate ogni giorno seguendo dei piccoli consigli.