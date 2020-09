I lati negativi dei segni dello zodiaco

Scopri quali sono gli aspetti negativi dei vari segni dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni persona ha sia aspetti positivi che negativi. E questi, oltre a caratterizzarla, influiscono in un certo modo nelle sue relazioni e nel modo di vivere. Per fortuna, rendersi conto dei pro e dei contro aiuta a migliorarsi e a gestire meglio il rapporto con gli altri. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono gli aspetti positivi dei vari segni dello zodiaco, scopriremo anche quelli negativi.

In questo modo avremo un quadro più completo che andrà a delineare le tante sfaccettature che contraddistinguono ognuno di noi. Dopotutto, che l’essere umano sia un insieme di luci ed ombre è ormai risaputo. Tanto vale provare a conoscerle, no?

I lati negativi dei segni zodiacali

Ariete – Quelli che sono impazienti per natura

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone impetuose, sempre cariche e pronte ad entrare in azione. Questo modo di essere ha ovviamente dei lati negativi tra i quali il più importante è indubbiamente la scarsa pazienza. Spesso frettolosi sono infatti spesso così rapidi nel decidere come agire che mettono da parte ogni forma di pensiero. E ciò li porta tante volte a commettere degli errori che invece potrebbero evitarsi. Si tratta quindi di un problema che si riguarda ogni aspetto della loro vita, andando dal lavoro al privato e tutto senza limiti di sorta. Un problema del quale i nativi del segno non sono spesso consapevoli e che invece fa la differenza. Imparare ad essere più accorti darebbe infatti loro una visione più precisa di ciò che stanno facendo, evitandogli problemi che spesso fanno fatica a gestire.

Toro – Quelli che a volte non riescono ad osare

I nativi del Toro sono persone estremamente equilibrate e posate. Ciò li porta ad agire quasi sempre nel modo corretto o con la chiara visione dei pro e dei contro ai quali potrebbero andare incontro. Allo stesso tempo, però, i nativi del segno si trovano a pensare così tanto prima di agire da risultare spesso frenati davanti alle scelte da compiere. Cosa che avviene maggiormente se si tratta di decisioni o azioni da intraprendere rapidamente. In questi casi, il loro essere posati (cosa che è uno dei pregi più grandi che hanno), finisce con il mostrare la faccia opposta della medaglia. Una faccia che li fa apparire quasi incerti o impauriti e tutto perché invece di agire iniziano a concentrarsi sui tanti possibili risvolti negativi. Un atteggiamento che se cambiato potrebbe aiutarli ad agire con maggior consapevolezza ma senza bloccarsi. Cosa che li renderebbe più attivi in molte situazioni, ripagandoli dell’indubbio stress che proverebbero ma che con il tempo finirebbe con il passare. Sostituito da una sana routine mentale.

Gemelli – Quelli che sono troppo volubili

I nati sotto il segno dei Gemelli vanno prima di tutto capiti. Si tratta infatti di persone che tendono ad vere una dualità che se da un lato è quasi geniale, dall’altro risulta spiazzante. Così, questo cambiare di continuo idee e modi di fare, agli occhi di estranei o di persone poco aperte di mente, può trasformarsi in un motivo per diffidare di loro. Si tratta ovviamente di un aspetto che i nativi del segno non possono cambiare. È possibile però imparare a gestirlo in modo da non dare sempre a vedere la lotta interiore nel prendere alcune decisioni. Ciò li aiuterebbe a sentirsi più sicuri e a dare un’impressione migliore a chi gli sta intorno. Impressione che si rifletterebbe sul lavoro e persino sui rapporti interpersonali, fungendo da specchio in grado di riflettere una persona sicura e stabile. E tutto senza cambiare davvero, ma mostrando la dualità che li contraddistingue sotto una forma diversa e più facilmente interpretabile come una stravaganza o un segno di forte genialità.

Cancro – Quelli che sono troppo suscettibili

Che i nativi del Cancro siano uno dei segni più permalosi dello zodiaco è una cosa che sanno in tanti. Quello che non tutti sanno è che dietro la loro apparenza dolce, misurata e comprensiva si cela una suscettibilità davvero spiccata. Ciò li spinge a prendersela per niente o a cambiare umore anche solo per una parola o per azioni alle quali nessuno sarebbe in grado di risalire. Si tratta di un aspetto che fa così parte di loro da non poter essere cambiato. Una volta conosciuto, però, averci a che fare risulta sicuramente più semplice. Allo stesso tempo, gli stessi nativi del segno possono fare molto per migliorare se stessi e l’impressione che lasciano negli altri. E tutto semplicemente dandosi da fare per controllarsi in quelle occasioni in cui dare di matto è inutile quanto inappropriato. Una scelta che li porterebbe a relazionarsi in modo migliore.

Leone – Quelli che sono troppo egocentrici

I nati sotto il segno del Leone per star bene hanno bisogno di sentirsi sempre al centro del mondo. Ciò li porta ad agire in modi che tante volte possono essere fraintesi o portare gli altri ad avere una brutta opinione su di loro. Sebbene siano molto apprezzati per il loro essere solari e per l’energia che mettono in tutto quello che fanno, i nativi del segno avrebbero quindi bisogno di imparare a gestire meglio il loro voler sempre apparire. Farlo senza mettere in ombra gli altri sarebbe infatti più apprezzato e porterebbe ad essere percepiti in modo più positivo. Un modo che renderebbe i rapporti che hanno ancor più piacevoli, evitando di farli apparire nel modo sbagliato. Cosa che gli farebbe evitare di correre il rischio di essere visti per ciò che non sono.

Vergine – Quelli che sono troppo razionali

Per assurdo che sia, i nativi della Vergine hanno come contro uno dei loro aspetti positivi ovvero l’essere razionali. Quando eccedono nell’esserlo, però, questo lato del loro carattere finisce con il fargli perdere di vista tanti aspetti importanti della vita. Tra questi ci sono le emozioni, la capacità di affidarsi agli altri, etc… I nativi del segno, infatti, tendono a diventare parecchio negativi e affidandosi solo alla ragione, rischiano di non dare il giusto credito a chi li circonda e alla possibilità di poter essere sorpresi positivamente. Un aspetto che può cambiare anche di molto la buona riuscita di tanti progetti così come quella delle relazioni che intrecciano ogni giorno. Saperlo e lavorarci su sarebbe quindi un buon modo per migliorare le cose. Allo stesso tempo, avere anche a fare con loro, consapevoli di questo limite può portare ad assumere un modo di fare che li aiuti ad entrare più facilmente in sintonia.

