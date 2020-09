J-Ax passa al Punk Rock: “Uncool and Proud”, la follia no-profit di Aleotti

J-Ax ha realizzato e prodotto un album Punk Rock senza fini commerciali. L’iniziativa del celebre cantautore ha spiazzato i followers di Instagram. I fan promettono di seguirlo anche in quest’azzardo, non certo il primo di una lunga e florida carriera musicale.

In principio è stato Fedez, poi è toccato a J-Ax. I due, per quanto oramai siano destinati ad essere come due rette parallele – ovvero disposti a non incontrarsi mai (almeno questo è quello che traspare fra i due dopo le tensioni e le scomode confessioni del cantautore di Buccinasco in merito alla vicenda Newtopia e al concerto di San Siro dal quale sono passati un po’ di anni) – si ritrovano a fare scelte comuni loro malgrado.

Infatti, prima Federico Lucia si è preso una pausa dalla musica per stare con la famiglia, poi è tornato con meno pretese di successo e più voglia di mettersi in discussione dando vita a progetti differenti: meno marketing e più gusto personale. Senza l’ansia delle vendite, di arrivare per forza in vetta, Fedez si è dedicato a canzoni che hanno contribuito al proprio ritorno alle origini, favorendo anche qualche interessante contaminazione di stili e generi.

J-Ax spariglia le carte con “Uncool and Proud”: un successo che non vende (per scelta)

In men che non si dica, Aleotti si ritrova – non è dato sapere quanto volontariamente – a fare lo stesso: pausa per un periodo, causa figlio in arrivo e incombenze (gioiose e gratificanti) da padre, per poi annunciare una breve parentesi che ha coinciso con la reunion (se possiamo definirla tale) degli Articolo 31 e adesso la voglia di fare qualcosa per sé senza badare troppo al feedback imprenditoriale: più resa che impresa, insomma.

Da quest’esigenza nasce “Uncool and Proud”, un disco totalmente diverso dalla cifra stilistica di Ax che, però, abbraccia le sue contaminazioni e i suoi gusti musicali in tutto e per tutto: non lo venderà. Ha lasciato il link sul proprio profilo Instagram ufficiale, sarà possibile ascoltarlo soltanto attraverso Soundcloud, grazie a un collegamento specifico in rotazione fra i fan del cantautore milanese.

J-Ax, il nuovo album è un ritorno alla gioventù fra sregolatezza e avanguardia musicale

“Ho realizzato un disco Punk Rock, meno mainstream meno cool e meno steammato del momento. Ha un senso commerciale questa operazione? No. Quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? Ho perso il conto. I sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffate da sogni, questo è un regalo che faccio a me stesso e ai folli a cui piace la stessa cosa. Se riuscirai ad ascoltarlo, significa che fai parte del club”, scrive Aleotti su Instagram.

Secondo quanto si apprende, avrebbe realizzato questo ultimo lavoro discografico durante la quarantena. Una prova d’amore che regala ai fan per vedere se questi ultimi sono disposti a ricambiare. Senza secondi fini, o meglio se senza la pretesa di dover per forza sbaragliare la concorrenza: a 48 anni suonati, molti dei quali passati sulla cresta dell’onda, è possibile anche questo.

